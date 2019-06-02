BlackBerry Messenger hizmeti son buldu. Hayli uzun süredir kullanımda olan, bir dönemin rakipsiz anlık mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram ve diğer mesajlaşma servisleriyle rekabet edemez hale gelmişti.

BlackBerry Messenger'ın lisans haklarının sahibi olan Emtek BBM servisini kapattı. Firma, mesajlaşma uygulamasının kapatılma kararını Nisan 2019'da almıştı. 31 Mayıs 2019 servisin resmi şekilde son bulma tarihi olarak belirlenmişti. BBM'i tercih eden az sayıda kullanıcının alternatif uygulamalara geçişi için zaman tanınmış oldu.

BBM'e Veda: BlackBerry Messenger Kapatıldı

Günümüzün genç akıllı telefon kullanıcıları hatırlamıyor olabilir fakat BBM 2005'te, SMS'in yoğun şekilde kullanıldığı dönemlerde duyurulmuştu. Bugün anlık mesajlaşma uygulaması denince akla gelen birçok özellik o dönemde BBM ile kullanıcılara sağlanabilmişti.

BBM kapatılmış olsa da BBM Enterprise (BBMe) çalışmaya devam ediyor ve Android, iOS, Windows, Mac platformlarında kullanılabiliyor. BBM Enterprise'ın Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını ise bu bağlantıdan akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Günümüzde WhatsApp en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması. Popüler WhatsApp alternatiflerine daha önce burada değinmiştik.

Siz hangi anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorsunuz? Deneyimlerinizi forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.