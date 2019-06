Kara Dul Filminin Çekimlerinden İlk Sahneler

Avengers: Endgame artık geride kaldı ve Spider-Man: Far From Home, Marvel Sinematik Evrenin 3. aşamada yayınlanacak olan tek filmi. Far Home sinemalara gelene dek Marvel'ın 4. aşama planları hakkında henüz net bir şey bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki yıllarda gösterime girecek olan birkaç MCU Phase 4 filmi için çıkış tarihleri ortaya çıkmaya başladı. İlgili tarihlere karşılık gelen filmlerin isimlerini henüz bilmiyoruz.

Kara Dul Filminin Çekimlerine Başlandı

Bu durum Marvel'ın bir sonraki MCU filmlerinin çalışmalarını ertelediği anlamına gelmiyor. Guardians of the Galaxy Vol. 3 ve Doctor Strange 2'ye dair sızıntılar çok önceden ortaya çıkmıştı. Benzer sızıntıların Endgame için doğru olduğu görüldü.

—Spoiler—

Kara Dul karakterinin Endgame'deki ölümü kalbimizi kırdı ancak Scarlett Johansson'ın Black Widow rolüyle işi kesinlikle bitmedi.

Bir süredir Marvel'ın bağımsız bir Black Widow filmi ile uğraştığını ve filmin yapım aşamasında olduğunu biliyoruz. Norveççe sitelerden gelen raporlar şimdi yaklaşmakta olan Black Widow filmindeki sahneleri ve oyuncuları gösteriyor. Sæbø ve Bondalen gibi yerel TV kanallarının bu görüntüleri yayınlamaları çok uzun sürmedi.

Sızdırılan klipte kızıl saçlı Black Widow'un birkaç poşetle bir marketten döndüğünü ve eşyalarını bir arabanın arka koltuğuna yerleştirdiğini görüyoruz. Bu sahne onun dublörü tarafından oynandığı için Scarlett Johansson'a benzetmemeniz normal.

Hayranlar ayrıca filmin şu anki adını, Blue Bayou’yu gösteren resimler de paylaştılar. OutOfDavesHead setin etrafından fotoğraflar paylaşan ilk sitelerden biri oldu. Siteye göre yerel gazeteler buradaki Norveç köylerinin Natasha’nın Rusya’daki çocukluk evi için kullanılacağını iddia ediyor.

Bu arada Norveçli Dagbladet sitesi Black Widow çekimlerin bu haftanın başlarında görüldüğü Sunnmøre çevresinden resimlere sahip. Bu ilk sahnelerde bir vapurun kullanıldığı göze çarpıyor ancak ortada başka bir detay yok.

Kesin olarak bildiğimiz şey, Natasha'nın 2023'te Endgame'de Vormir'de öldüğü, herkesin geri dönmesi için Ruh Taşı karşılığında canını feda ettiğidir. Dolayısıyla Black Widow kesinlikle bir devam filmi olmayacak. Ancak hangi zamanda geçeceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Marvel, Kara Dul'un kökeninin hikayesini ve Hawkeye onu işe almadan önce bir Rus casusu olarak geçirdiği günleri göstermeyi planlıyor olabilir. Zira bu mantıklı olurdu ancak şimdilik sadece bir spekülasyon.

Marvel'ın, biri önümüzdeki yıl (2020) Mayıs başında ve diğeri Kasım ayı başında olmak üzere iki MCU filmi olduğunu biliyoruz ve kesinlikle ilk çıkacak olan Kara Dul gibi görünüyor.

