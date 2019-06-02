Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefon geçtiğimiz yıl 4000 mAh kapasiteli pil ve 15 Watt hızlı şarj desteğiyle kullanıma sunulmuştu. Ağustos ayında duyurulması beklenen Galaxy Note 10 akıllı telefon ise öncülünden çok daha hızlı şarj olabilir.

Teknoloji sektöründe içeriden bilgileri sızdırmasıyla ünlü Ice Universe Twitter hesabından yapılan bir paylaşım bu çıkarımın yapılmasını sağladı. Tweet'te Rönesans döneminin en ünlü sanatçılarından olan ve Mona Lisa ile Vitruvius Adamı gibi klasiklere imzasını atan Leonardo Da Vinci'nin yağlı boya resmi paylaşıldı. Resmin üzerinde ise 101101 sayı dizisi var.

Samsung Galaxy Note 10 Akıllı Telefon 45W Hızlı Şarj Destekleyebilir

Da Vinci, Samsung'un Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Pro ve 5G varyantları için kullandığı kod adı olarak biliniyor. İkili sistemdeki 101101 sayısı ise onluk sistemde 45'e tekabül ediyor. Bu, elbette farklı bir anlama da geliyor olabilir ancak tahminler Galaxy Note 10 akıllı telefonun 45 Watt hızlı şarj desteklediği bilgisinin işaret edildiği şeklinde.

Galaxy S10 serisi akıllı telefonlar 15 Watt hızlı şarj desteklemekte, Galaxy Note 10 45 Watt hızlı şarj özelliğiyle gelirse bu şüphesiz tatmin edici bir yenilik olacaktır. Önemli rakiplerden Huawei P30 Pro ve Mate 20 Pro'da 40 Watt hızlı şarj özelliği sunuluyor.

Önceki söylentilerde Galaxy Note 10 Pro'nun 4500 mAh kapasiteli pil içereceği bilgisinin geçtiğini hatırlatalım.

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