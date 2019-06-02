Geçtiğimiz günlerde yabancı basında ortaya çıkan bir söylenti Samsung Galaxy Note 10 akıllı telefonda fiziksel tuşların yer almayacağı bilgisini taşıyordu. Son bilgiler bu durumun gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

Teknoloji sektöründe güvenilir bilgileri sızdırmasıyla bilinen Ice universe Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımlara göre Galaxy Note 10 serinin önceki modelleri gibi fiziksel tuşlarla gelecek. Fiziksel tuşların tasarımı yapılmış olsa da henüz şirketin zorlu test sürecinden geçmediği ifade ediliyor.

Samsung Galaxy Note 10 Kulaklık Bağlantısı İçermeyecek

Galaxy Note 10'da fiziksel tuşlar bulunsa da akıllı telefon 3.5 mm kulaklık bağlantısına sahip olmayacak. Önemli rakiplerin üst düzey akıllı telefon modellerinde artık kullanılmayan 3.5 mm kulaklık bağlantısı Samsung'un cihazlarında yer almaya devam ediyordu, Güney Kore merkezli teknoloji firması da aynı yoldan yürüme kararı almış görünüyor.

Galaxy Note 10'un resmi duyurusunun Ağustos'ta yapılması bekleniyor. Cihazın resmi tanıtımı gerçekleştirilene dek hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkması muhtemel.

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