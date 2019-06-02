Galaxy Note 10 bundan yaklaşık iki ay sonra çıkış yaptığında belki de tüm fiziksel düğmelerin ve kulaklık jakının olmadığı radikal bir tasarım değişikliği sunacak. Ses bağlantı noktası en azından Note serisinde tarih olmuş görünüyor. Telefonun ayrıca pili daha hızlı şarj etmesini sağlayan teknolojisinin yanı sıra, gelişmiş işlevselliğe sahip bir S Pen stylus kalemini taşıması bekleniyor. Son olarak S10 ailesinden daha iyi bir kamera sunacağına şüphe yok. Ancak yeni bir söylenti, Samsung’un gelecek yılki Galaxy S11'de büyük kamera devrimlerine imza atacağını söylüyor.

Samsung Galaxy S11 En İyi Kameralarla Gelecek

S11'in "devrim niteliğinde" kameralarla gelecek olması Galaxy Note 10 kamera tarafında hayal kırıklığı yaratacağı anlamına gelmiyor. Daha çok geçen yılki Note 9'a kıyasla bir yükseltme olacak. Samsung, Note 10 serisinde üç lensli kameralara başvuracak. Önceki Note ile karşılaştırıldığında telefonun arka tarafında farklı bir lens yerleşimi olacak, ancak muhtemelen Galaxy S10’un kamera özelliklerinin çoğunu veya tümünü alacak.

Yeni Galaxy S11 Kameraları

Haberler Samsung'un içinden bilgiler alan Ice Universe isimli Twitter hesabından geliyor. Bu bilgilere göre Galaxy Note 10, Samsung’un son “1/2.55-inç 1.4um CMOS" lensli amiral gemisi telefonu olacak. Samsung bu tasarımı dört yıldır kullanıyordu. Aynı kaynağa göre Galaxy S11 yeni "geniş boyutlu geniş pikselli CMOS" ile gelecek.

Aynı sızıntıya göre Galaxy Note 10 bazı rakiplerinin yaptığı gibi optik zoom özelliği sunmayacak (Huawei P30 Pro gibi). Samsung telefonlarında 10x optik yakınlaştırmayı test etti ancak bu bileşenler telefonun içinde çok fazla alan gerektiriyor.

5x Optik Zoom Note 10'da Olmayacak

Samsung kısa bir süre önce P30 Pro'nun 5x modelinden daha güçlü olan bir 10x optik zoom'lu telefon üzerinde düşündü. Ancak bu kamera telefonu çok kalın yaptığı için sonunda iptal etti. Samsung ince gövdeden vazgeçmeyi düşünmüyor.

Samsung, Huawei P30 Pro ile rekabet edecek kendi 5x optik zoom'lu kamerasını yaptı ancak Note 10'da değil, ilk başta Galaxy A serisi orta sınıf telefonlarda kullanmaya başlayacak.

Yani her ne kadar Samsung 5x optik zoom kamera geliştirmiş ve seri üretmiş olsa da, Samsung amiral gemisi telefonlarında bunu kullanmayacak. Samsung, Note 10 telefonlarını Ağustos ayında açıklayacak ve bu nedenle arka ve ön kameraları hakkında her şeyi öğrenmek için biraz daha zaman var.

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