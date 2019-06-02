Önde gelen müzik akışı uygulamalarından Spotify'da çalan müziğin otomatik kapanmasını sağlamak üzere bir seçenek kullanıcılar tarafından uzun süredir isteniyordu. Daha çok uyku zamanlayıcı olarak kullanılmak istenen özellik Spotify'a ancak geçtiğimiz günlerde kazandırıldı.

Spotify ile özellikle uyumadan önce bir süre müzik dinlemek istiyorsanız müzik oynatımının bir süre sonra otomatik olarak durdurulmasını sağlayabilirsiniz.

Spotify: Müziğin Otomatik Kapanmasını Sağlamak

Öncelikle ana ekran ya da uygulama tepsisindeki Spotify simgesine dokunarak uygulamayı çalıştırın.

Uygulamada müzik çalıyorken alt kısımda parça ve sanatçı adının belirdiği çubuğa dokunun.

Müzik oynatma arayüzünde sağ üst kısımda yer alan, üç noktalı simgeye sahip olan menü butonuna dokunun.

Açılan arayüzde çeşitli seçenekler karşınıza gelecektir. Burada aşağı doğru kaydırma yapın.

Otomatik kapatma seçeneğine girin.

Buradan 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 1 saat sonra ya da parça sonunda müzik oynatımının otomatik olarak kapatılmasını ayarlayabilirsiniz.

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