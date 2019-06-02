Uluslararası pazarlar Xiaomi için giderek daha önemli hale geliyor. Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin CEO’su olan Lu Weibing şirketinin küresel egemenlik planlarından bahsetti. Buna göre Xiaomi Redmi telefon pazarını domine edebilecek güce sahip.

Xiaomi Redmi ile Akıllı Telefon Pazarını Domine Edebilir

Weibing'in belirttiği gibi Hindistan'da, Xiaomi ve Redmi'nin birleşimi son yedi çeyrek boyunca akıllı telefon pazarına liderlik etmesini sağlıyor. Dünyanın en büyük telefon üreticisi Samsung bu markette %10 ile ikinci sırada. Ancak Xiaomi pazara daha az yatırım yaparak bunu başarıyor. Daha fazla bütçe potansiyel olarak Xiaomi'nin telefon pazarının %50'sine ulaşmasını sağlayabilir. Bu da işleri tamamen yeni bir seviyeye çıkarabilir.

Diğer taraftan Çinli şirket ve onun alt markası şu anda Hindistan sevkiyatlarının %29'unu oluşturuyor. Hindistan da en önemli telefon pazarlarından biri. Bu nedenle Xiaomi ve Redmi'ye dair yaklaşımlar kesinlikle iyimser ve pazarı domine etme hedefleri imkansız değil. Sonuçta Hindistan'daki en çok satan 10 akıllı telefondan yedisi son zamanlarda Xiaomi tarafından yapıldı. Ayrıca birkaç hafta önce 2 milyondan fazla Redmi Note 7 ünitesinin sadece iki ayda sevk edildiği açıklandı.

Türkiye'de Xiaomi

Xiaomi'de Türkiye'de en bilinen telefon markalarından biri olsa da satış rakamları o kadar parlak değil. Şirket daha çok General Mobile gibi yerel markaların çözümleri ile yarışıyor ve yetersiz reklam tanınmasını engelliyor. Gerileyen ekonomiyle birlikte şirket daha üst sınıf modellerini artık buraya getirmiyor ve dolayısıyla bütçe tarafında kalmaya özen gösteriyor. İlerleyen yıllar Xiaomi'nin Türkiye'deki kaderini belirleyecek.

Asya dışında Xiaomi ve Redmi de bu yıl genişlemelerini sürdürmeyi umuyorlar. Avrupa'da şirket Samsung, Apple ve Huawei'nin arkasında dördüncü sırada yer alıyor, ancak Redmi'nin daha fazla yatırım yaparak bu açığı kademeli olarak kapatması umuluyor. Ayrıca dünya çapında sevkiyatların artması umuduyla Xiaomi 2019'da Redmi’nin Doğu Afrika, Orta Afrika ve Batı Afrika pazarlarının yanı sıra Latin Amerika’ya girdiğini görecek. Şirket e-ticarete ve fiyat – performans telefonlarına odaklanmaya devam etmeyi planlıyor. Bu da büyük kar marjları için baskı yapmayacağını gösteriyor.

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