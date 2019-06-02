Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi, Redmi Note 5 Pro akıllı telefon için Android 9 Pie güncellemesini yayınladı. Cihazla uyumlu Android Pie güncellemesi için Beta testleri Şubat ayında başlamıştı, stabil versiyon ise kısa süre önce dağıtıma sunuldu.

Redmi Note 5 Pro için hazırlanan güncelleme paketi akıllı telefonu MIUI 10.3.1 yazılım versiyonuna taşıyor. Güncelleme her ne kadar akıllı telefon kullanıcılarına OTA yoluyla ulaşmaya başlamış olsa da bu bildirim dalgalar halinde iletildiği için tüm kullanıcıların alması biraz uzun sürebilir. Bu noktada güncellemeyi elle yüklemek bazı kullanıcılar için daha cazip olabilir.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Android Pie Kurulum Rehberi

MIUI 10 güncellemesini elle yüklemek için çeşitli yöntemler var. Bu, edineceğiniz dosya tipine göre izlemeniz gereken farklı yöntemler olduğu için geçerli. Şu an akıllı telefon için yayınlanan recovery ROM indirilebilir halde, o nedenle bu paket ile nasıl güncelleme yapabileceğinizi aktarıyoruz.

Redmi Note 5 Pro'ya MIUI 10.3.1 ROM'unu yüklemek için:

Öncelikle buradan recovery güncelleme dosyasını indirin.

recovery güncelleme dosyasını indirin. Dosyayı PC'niz ile indirdiyseniz akıllı telefonu USB kablosu ile bilgisayara bağlayın ve dosyayı akıllı telefona transfer edin.

Cihazda Settings menüsüne erişin ve About phone 'a dokunun.

menüsüne erişin ve 'a dokunun. System Update ile devam edin.

ile devam edin. Sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın.

Choose update package 'a dokunun.

'a dokunun. İndirip cihaza aktarmış olduğunuz güncelleme paketini seçin.

Akıllı telefon dosyayı inceleyip doğrulayacak ve kurulumu otomatik olarak gerçekleştirecektir. Talep edildiğinde yükleme işlemi için onay vermelisiniz.

Güncellemeyi yüklemeden önce akıllı telefonunuzdaki bilgilerinizi her ihtimale karşı yedeklemenizi öneriyoruz. Yedek almak için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

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