Birkaç yıldır telefonlarda sürekli daralan çerçevelerle bunun getirdiği sonuç olarak sürekli artan ekran gövde oranlarıyla karşılaşıyoruz. 2016 her ne kadar fazla uzun bir zaman olmasa da işler o zamandan beri önemli ölçüde değişti. Özellikle Xiaomi Mi Mix'in tanıtımıyla telefon dünyasında ekran – gövde oranlarında önemli bir adım atıldı.

2007-2019'un En İyi Ekran Oranına Sahip Telefonları

Xiaomi Mi Mix 2016'da çıktığında sadece 6,4 inçlik devasa ekranıyla yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi o zamana kadar gördüğümüz en ince telefon çerçevelerive en garip telefon tasarımı ile geldi. Özçekim kamerası ekran gövde oranı için cihazın çene kısmına alınmıştı ve bu da selfie çekimlerini zorlaştırıyordu. Bu akım ekran üreticisi Sharp'ın Aquos ve Nokia N9 telefonları ile başladı ve elbette tutulmadı.

Bununla birlikte Xiaomi Mi Mix henüz popülaritesini kaybetmemişken Essential PH-1 ile karşılaştık. Kendisi 2017'in açık bir şampiyonuydu ve ilk çentikli iki telefondan biriydi; Sharp Aquos S2 birkaç gün önce piyasaya sürülmüştü. Her ikisi de iPhone X'ten önce çıktı.

Yıl Ortalama En İyi Telefon 2007 27.70% 52.00% Apple iPhone 2008 30.18% 57.39% HTC Touch HD 2009 36.90% 65.19% HTC HD2 2010 41.48% 65.46% HTC Evo 4G 2011 46.91% 67.63% HTC Titan 2012 54.80% 72.39% Panasonic Eluga Power 2013 60.18% 78.45% Alcatel Hero 2014 64.94% 78.52% Sharp Aquos Crystal 2015 66.56% 78.38% Huawei Mate 8 2016 69.57% 84.02% Xiaomi Mi Mix 2017 70.95% 84.86% Essential PH-1 2018 78.72% 88.53% Lenovo Z5 Pro 2019 83.06% 89.37% Samsung Galaxy S10 5G

Sharp'ın ve Essential'ın sunuduğu çentik Apple'ın çentiğine kıyasla 5 kat daha küçüktü ve çok fazla yer kaplamadı. Hatta üreticiler “gözyaşı” çentik adını ortaya attığında eskisinden daha estetik görülmeye başladı.

Ekran gövde oranı yarışında çentikler hızla yerlerini “tam ekran” tasarımlara bıraktı. Mi Mix 3 kızaklı kamera yaklaşımının ilk örneğiydi. Selfie kamerasını ekran arkasına koymak için bir kayan mekanizma kullandı.

Bir aydan kısa bir süre sonra Lenovo Z5 Pro çıktı ve gerçekten de StB oranını (ekran-gövde oranını) yükseltti. Orijinal Mi Mix, Essential ve Mi Mix 3 %85'lik oranın etrafında ilerliyordu, Lenovo %88 ile daha iyisini başardı.

Kızaklı kameralar hala bir niş ancak çeşitli pop-up'ların ortaya çıkmasıyla artık yok oluyor olabilirler. Bununla birlikte Samsung delikli kameraları popüler yaptı ancak bunların geleceği henüz belirsiz zira şu anda damla çentikten daha rahatsız ediciler.

Ekran Büyüklüğünü Unutmamak Gerek

Yine de şu anda tüm zamanların en yüksek ekran oranına sahip telefonu delikli ekranla gelen Samsung Galaxy S10 5G oluyor. Ancak şuna dikkat etmekte yarar var en yüksek ekran oranı en ince çerçeveler haline gelmiyor. S10 5G birinci sırada çünkü ekranı 6.7 inç büyüklüğünde. Cihazda ToF modülünü destekleyen bir kamera ve

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