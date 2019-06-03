Opensignal bugün ABD’nin mobil ağ hızları hakkında yeni bir rapor yayınladı ve akıllı telefon indirme hızlarının geçen yılın bu zamanına kıyasla fazla bir gelişme göstermediğini açıkladı. Rapor, her eyalet ve en büyük 50 ABD kentinin en yüksek mobil indirme hızlarını sıralamaya ek olarak, bu konuda bazı ayrıntılı bilgiler de veriyor.

ABD'nin En Yüksek Mobil İndirme Hızına Sahip Eyaletleri

Raporun ana bulguları arasında teknoloji merkezi şehirlerin en büyük 50 şehirle karşılaştırıldığında şaşırtıcı bir şekilde üstün olmamaları. Örneğin, San Francisco, Seattle ve Austin indirme ve yükleme hızlarında ve ayrıca genel video deneyiminde bu listedeki 50 kentin ikinci yarısındalar.

50 eyalet arasında, akıllı telefon kullanıcıları Mississippi'de 12.1 Mbps'den New Jersey'de 32.9 Mbps'ye kadar indirme hızları alıyorlar. Rapora göre en hızlı eyaletler çoğunlukla Atlantik orta ve New England bölgelerinde yoğunlaşırken, en hızlı iki şehir Cleveland (33.8) ve Minneapolis (32.8) oluyor. Ayrıca 50 şehir listesinin en üstündeki ve altındaki hızlarda geniş bir farklılık var. En hızlı şehirler, en altta yer alan Oklahoma City'den neredeyse iki kat daha hızlı.

New York ve Salt Lake City'deki yüksek yükleme hızları, akıllı telefon fotoğraflarını ve videolarını paylaşırken en iyi deneyimi yaşattığı anlamına gelir. İlginç bir şekilde, Los Angeles (Hollywood'un evi), mobil video deneyiminde 30'uncu sırada yer alıyor.

Amerikalılar 3G'yi unuttu

5G bu alanlarda önemli bir umut vaat ediyor, ancak elbette, çoğu sıradan müşterinin bu bağlantı düzeyini tecrübe etmesi biraz daha zaman alacak. “En düşük puan alan ABD şehrinde bile kullanıcılar 3G gibi eski teknolojileri kullanmak yerine zamnın %94.7'sinde 4G'ye bağlı kalıyorlar.

Opensignal, akıllı telefon kullanıcılarının 5G şebekesinde 4G'den çok daha fazla zaman harcamasının yıllar alacağını belirtiyor ve bu nedenle 4G kullanılabilirliği ve 4G mobil deneyiminin ölçütleri önemini sürdürecek.

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