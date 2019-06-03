Yıllar önce Instagram'ın güzel bir sunum ve pratik kullanım olanaklarıyla popüler hale getirdiği fotoğraf filtreleme / özelleştirme işlevleri sonrasında birçok farklı uygulama ve internet servisine de ilham verdi.

Günümüzde kullanıcılar fotoğraflarını sanatsal resimlere – görsellere dönüştüren uygulamalara ilgi gösteriyor. Biz de akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları sanatsal görsellere dönüştüren ücretsiz uygulamaları ele almak istedik. Birçoğu web servisi olduğu için Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonların yanı sıra PC'de de kullanılabiliyor.

Fotoğrafları Sanatsal Görsellere Dönüştüren Ücretsiz Uygulamalar

Prisma (Android, iOS)

Sitemizde daha önce çeşitli vesilelerle ele aldığımız Prisma'yı ve bu uygulama ile oluşturulan görselleri Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda mutlaka görmüşsünüzdür. Kullanımı hayli kolay olan Prisma fotoğrafları sanatsal filtrelerle bambaşka bir görünüme bürüyebiliyor.

Seçtiğiniz filtre 15-20 saniye gibi bir sürede hızlı şekilde uygulanıyor ve ön izleme oluşturuluyor. Filtrenin yoğunluğunu (0 – 100 değerleri arasında) siz ayarlayabiliyorsunuz. Pozlama, kontrast, doygunluk gibi değerleri düzenleyebiliyorsunuz.

Ücretsiz versiyon SD kalitesinde görseller sunarken HD görseller ve 300'den fazla sayıda filtre için aylık 1.99 USD karşılığında Premium aboneliğe geçmeniz gerekiyor.

Dreamscope (Web)

Fotoğraflarınızı harika resimlere dönüştürmek için iyi bir akıllı telefona sahip olmanız şart değil. Pablo Picasso fotoğraflarınızı nasıl tablolara dönüştürürdü sorusunun yanıtı için Dreamscope'u kullanabilirsiniz.

Uygulamanın filtre seçenekleri hayli geniş. Sanıyoruz Prisma'nın ardından en fazla sayıda seçeneği barındırdığını söylersek yanılmış olmayız.

Dreamscope fotoğrafları sıkıştırmıyor. Fotoğrafların çözünürlüğünü düşüren / sıkıştıran diğer servislere kıyasla en büyük artılarından birisi bu.

DeepArt fotoğrafları sanatsal resimlere dönüştürebilen bir web servisi. Elde edilen sonuçlar ise şaşırtıcı şekilde hayli başarılı.

Site arayüzündeki Latest Images sekmesinden diğer kullanıcıların çalışmalarına göz atabiliyorsunuz. Buradan siz de fikir edinebilirsiniz.

DeepArt 500 x 500 piksel çözünürlükte görsel çıktısı veriyor ve sonucun alınması biraz uzun sürebiliyor.

Bir başka web servisi olan NeuralStyle efektler üzerinde daha fazla kontrol olanağı talep eden meraklı / profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Şu ana kadar test ettiğimiz en iyi çözümlerden birisi konumunda.

Ücretsiz versiyonu çeşitli kısıtlamalar içeriyor: SD çözünürlükte görseller sağlıyor ve bir günde üç işlem olanağı var. Pro versiyona geçiş için ücretlendirme 1.99 USD seviyesinden başlıyor. Videolara filtre ekleyebilme, filigranı kaldırma, filtrelerde daha üst seviyelere erişebilme, aynı anda birden fazla fotoğrafa filtre uygulayabilme gibi avantajlar vaat ediliyor.

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