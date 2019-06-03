Mobil dünyanın en popüler oyunlarından PUBG Mobile 2017'de duyurulmuştu. Ücretsiz bir oyun olsa da geliştiriciler yeni harita ve modlarla oyun üzerindeki ilginin devam etmesini sağladı.

PUBG Mobile'da kullanıcı adını değiştirmek isteyen oyuncular olabiliyor. Oyuna kaydolurken belirlediğiniz kullanıcı adı dahil olduğunuz klanda sizi sıkıntıya sokuyor olabilir veya Facebook hesabınızla oturum açtıysanız oyunda gerçek adınızın görünmesini istemiyor olabilirsiniz. PUBG kullanıcı adınızı değiştirmenize olanak tanısa da bu işlem oyun ayarlarından basitçe gerçekleştirilemiyor.

PUBG Mobile'da Kullanıcı Adını Değiştirmek

PUBG'de kullanıcı adını değiştirebilmek için envanterinizde ID değişim kartı bulunmalı ya da oyun içi satın alma modeli üzerinden bir ID kart satın almalısınız.

ID Değişim Kartı Nasıl Aktive Edilir?

PUBG Mobile'ı bir aydan uzun bir süredir oynuyorsanız bir ya da birkaç Progress Mission kazanmış olabilirsiniz. Oyunda Level 3 ve Level 10'da iki adet ID Change kartı veriliyor. Level 3'te bir arkadaşınızı eklemeniz lazım, Level 10 içinse Level 1'dan Level 9'a kadar olan aşamaları tamamlamanız gerekiyor.

Bu ödülleri bulmak ve toplamak için:

Ana ekrandan Missions sekmesine dokunun.

sekmesine dokunun. Progress Missions 'a erişin.

'a erişin. Level 3 ve Level 10 için Collect seçeneğine dokunun.

Artık kimlik değişim kartı envanterinize girecektir.

ID Change Kartı Nasıl Satın Alınır?

Diyelim ki PUBG Mobile'da size verilen değişim kartı ile kullanıcı adını bir kez değiştirdiniz ancak daha sonra kullanıcı adınızı tekrar değiştirme kararı aldınız.

Kullanıcı adınızı tekrar değiştirmeniz mümkün ancak oyundaki Treasures sekmesinden 180 UC karşılığında (3 USD'ye tekabül ediyor) yeni bir ID Change kartı satın almanız şart.

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