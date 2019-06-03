Samsung Edge aydınlatması bildirimlerini tüm uygulamalar için etkinleştirmek imkansız değil! Samsung'un güncel amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kavisli ekran yapısı ve Apps / Uygulamalar bölümü var. Bu yan panelden sık kullanılan uygulamalara hızlıca ve kolay şekilde erişilebiliyor.

Kullanıcılar ekranın kavisli kısmındaki bu panele favori uygulama ve fonksiyonların kısayollarını ekleyebiliyor. Ekranın kapalı olduğu anlarda ise Samsung Edge Lightning / Samsung Edge Aydınlatması devreye giriyor. Gelen arama ve mesajlar için aydınlatma ile kullanıcıya bildirim sağlanıyor. Fakat bu özellik az sayıda uygulama için aktif durumda.

Samsung Edge Aydınlatması özelliğini akıllı telefonun normalde desteklemediği uygulamalar için de etkinleştirerek bu özellikten daha çok verim almanız mümkün.

Samsung Edge Aydınlatması Bildirimlerini Tüm Uygulamalardan Almak

Öncelikle Samsung Galaxy akıllı telefonunuzda Google Play Store uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Edge Lighting fix for All Apps uygulamasını aratın ya da bu bağlantıya erişin.

uygulamasını aratın ya da bağlantıya erişin. Uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamanın ayarlarını kolayca yapılandırabiliyorsunuz, tek dikkat etmeniz gereken nokta bildirimlere erişmesine izin vermek. Aksi takdirde işlevini yerine getiremeyecektir.

Uygulama arayüzünden ekran kapalıyken kenar aydınlatması ile bildirim göndermesini istediğiniz uygulamaları kolayca etkinleştirebilirsiniz.

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