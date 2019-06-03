Günümüzde firmaların amiral gemisi konumundaki akıllı telefonlarında temel depolama seçeneği 128 GB oldu diyebiliriz. iPhone XI ailesi de bu çizgiyi devam ettirecek gibi görünüyor. Mevcut iPhone'larda en düşük depolama seçeneği 64 GB idi. İki XS modelinde 128 GB depolama seçeneği dahi bulunmuyor, cihazlar 256 GB kapasite seçeneği sunuyor.

iPhone XI serisi için konuşulan bu bilgi hem premium XI hem de daha uygun fiyatlı XR modelleri için geçerli. Temel modellerde kapasitenin 128 GB olması elbette sevindirici bir gelişme. Kullanıcılar artık cihazlarına daha rahat şekilde oyun ve uygulama indirebilecek, yazılım güncellemelerini yetersiz boş depolama alanı sebebiyle yükleyememe sorunu daha az yaşanacak.

Yeni iPhone XI Serisinde En Düşük Depolama Seçeneği 128 GB Olacak

Yeni iPhone'lar – şu anda XI adıyla anıyoruz- muhtemelen dört kameralı olacak ve arka yüzünde kare formunda bir kamera adacığı ile gelecek. Bu, henüz kesinleşmiş değil ama akla yatkın bir tasarım.

iPhone XI'da 1 TB depolama seçeneğinin sunulup sunulmayacağı da merak konusu. iPad Pro'larda bu depolama seçeneği var ancak fiyat etiketi hayli yüksek.

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