Büyük bir Japon oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Square Enix, en sevilen serilerinden biri olan Dragon Quest'in bir AR versiyonunu telefonlar için yapacağını açıkladı. Artırılmış Gerçeklik, Pokemon GO’nun akıllı telefonlardaki inanılmaz başarısını takiben patladı. Bu yüzden her büyük geliştiricinin bu sektörden bir pay istemesi şaşırtıcı değil.

Square Enix Pokemon Go Rakibi Dragon Quest'i Duyurdu

Pokemon GO, Minecraft AR, Harry Potter Wizards Unite, milyonlarca oyuncuyu bir çatı altında toplayan büyük AR oyunlarından sadece birkaçı. Square Enix'in Dragon Quest serisini duyup duymadığınızdan emin değiliz, ancak franchise Japonya'da o kadar popüler ki çocuklar okulu atlıyor ve pek çok ebeveyn yeni bir Dragon Quest oyunu çıktığında birkaç gün izin alıyorlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu hızla bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden Japon hükümeti Square Enix'ten hafta sonundan önce yeni bir Dragon Quest oyunu çıkarmasını istemiyor. Eğer bir Dragon Quest meraklısıysanız, Square Enix'in bu yılın sonunda bir mobil oyun yayınlanayacağını öğrenmek sizi de heyecanlandırmış olabilir.

Dragon Quest Walk, AR oyunu Pokemon GO'ya çok benziyor, ancak Pokemon'u avlamak yerine, muhtemelen slime'lar, sabrecub'lar, yürüyen cesetler, iskeletler, kaktüsler ve hatta bir Kraken gibi Dragon Quest canavarlarıyla savaşacaksınız.

Dragon Quest Walk hakkında bildiğimiz tek şey, oyuncuların belirli yerleri ziyaret etmelerini gerektirecek bir keşif ve macera oyunu olduğu ve 2019'da Android ve iOS telefonlar için çıkacak olması. Yukarıdaki fragmanı izleyebilir ve aşağı yukarı bir fikir edinmeye çalışabilirsiniz.

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