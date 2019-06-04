Apple'ın saygın iPad ailesi için geliştirdiği yenilikler, iPad'i gerçekten iyi bir dizüstü bilgisayarın yerini almaya bir adım daha yaklaştırıyor. Şirket cihaza çoklu görevlere yardımcı olacak birçok yeni özellik sunan yepyeni bir iPadOS getirdi. iPadOS işletim sisteminin sadece en yeni cihazlara değil bazı daha eski modellere de sunulması planlanıyor. Böylelikle sınırlı kapasitedeki iPad depolama alanları bir miktar olsun rahatlayabiliyor. Fonksiyonlar sadece ek bellek alanı ile bitmiyor. iPad'ler depolama tarafında birçok kullanışlı işleve sahip oluyor.

Artık iPad'lere USB Flash Sürücü Bağlayabilirsiniz

Aslında bunlar çok uzun yıllardır Windows ve Android tarafından alışık olduğumuz işlevlerdi. Fakat Apple'ın bazı şeyleri nasıl geride tutmayı sevdiğini biliyoruz.

Apple'ın duyurusunu yaptığı yeni iPadOS işletim sistemi gelen çok sayıda özellik var. Küçük bir işlev Apple kullanıcılarının uzun zamandır talep ettikleri bir şeyi gerçek yapıyor. iPad Air 2 ve üstü bir cihazınız varsa cihazınızı yeni iPadOS ile güncellediğiniz takdirde artık ona bilgisayarlara ve diğer dizüstü sistemlere takılan USB flaş sürücüleri bağlayabiliyor olacaksınız.

Bu sayede yalnızca iPad'inizin depolama alanı genişlemeyecek aynı zamanda eskisinden çok daha pratik bir cihaz ya da tablet halini alacak. Evet, kullanıcıların on yıla yakın bir zamandır hemen her yıl gerçekleşmesini beklediği ancak son zamanlarda umuduğu kestiği işlev iPad'ler ve diğer Android tabletlerin popülariteden düştüğü bir zamanda gerçek oldu.

Daha fazlası var

Bu özellik sadece USB flaş sürücüler ile bitmiyor. Artık bir harici sabit sürücüyü USB belleği (USB Drive), hafıza kartını ya da buna benzer ilgili adaptörleri artık Apple iPad tabletinize bağlayabilir ve özgürce dosya aktarımları yapmaya başlayabilirsiniz. Bu imkan şirketin sıfırdan geliştirdiği yeni dosya yöneticisi sayesinde mümkün hale geldi. Böylece halihazırda oldukça sınırlı olan iPad hafızaları (ya da sadece pahalı olan) biraz olsun rahatlayabilecek.

Ayrıca kameranızından çıkardığınız depolama aygıtını da iPad'inize takdığınızda takdirde cihazınız aygıttaki fotoğrafları doğrudan okuyabiliyor ve düzenleyebiliyor olacak. Yani bunun için şimdi iTunes'a güvenmek zorunda değilsiniz. Umarız bu iPhone'lar için de gerçek olur.

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