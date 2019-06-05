Android Lollipop işletim sisteminin yayınlandığı dönemlerde Google, Android ekosisteminde hemen her şeyi beyaz renge bürümüştü. Sistem ayarları, hızlı ayarlar paneli, Google'ın geliştirdiği birinci parti Android uygulamaları hep açık tonlardaydı.

Akıllı telefonlarda AMOLED panellerin yaygınlaşmasıyla birlikte cihazlar siyah ve koyu tonları daha iyi oluşturabilir hale geldi. Geliştiriciler de uygulamalarına koyu / siyah tonlar ve arayüzleri yerleştirmeyi uygun gördü. Koyu tema ve arayüzler hem göze daha hoş görünüyor, hem de özellikle geceleri gözleri daha az yoruyor. Üstelik AMOLED ekranlı akıllı telefonlarda pil tasarrufu sağlanabiliyor.

Son gelişmeler Android Q işletim sisteminde sistem seviyesinde bir koyu modun yer aldığını gösteriyor. Google, popüler uygulamalarından Google Photos'un Android versiyonuna koyu tema ekledi.

Android Uyumlu Google Photos'a Koyu Tema Eklendi

Ekran görüntüleri Google Photos'un 4.17.0.249919200 versiyonundan alınmış. Bu temanın sunucu taraflı bir etkinleştirme ayağının olup olmadığı şu an bilinmiyor. Yine de Google yeni görünümden tatmin olursa önümüzdeki haftalarda daha çok kullanıcının bu temaya erişebileceğini söyleyebiliriz.

Bu hamle ile Google'ın Chrome, Drive, Auto ve Keep uygulamalarının ardından Photos da koyu temaya kavuşmuş oluyor. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi Google Photos'un koyu modu da saf siyah OLED teması değil, çok koyu tondaki gri renkten oluşuyor.

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Google Photos'u güncellediğinizde koyu temayı etkinleştirebilme imkanınız olabilir ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

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