Teknoloji devi Google, bulut tabanlı oyun platformu Stadia'nın ücretlendirme tarifesini 6 Haziran'daki ilk Stadia Connect etkinliğinde duyurmayı planlıyor.

Etkinlikte platformda oyuncuların hangi oyunlara erişebileceği netlik kazanacak. Çalışma modelinin abonelik ücreti mi yoksa her oyun için ayrı ödeme şeklinde mi olacağı da yine 6 Haziran'da belli olacak.

Google Stadia'nın Fiyatlandırma ve Oyun Kütüphanesi 6 Haziran'da Belli Oluyor

Apple'ın kendi Arcade servisinin fiyat tarifesini WWDC 2019'da öğrenebileceğimizi umuyorduk fakat bu etkinlikte yalnızca tvOS ve iOS işletim sistemlerinin Microsoft Xbox One S ile PlayStation DualShock 4 kontrolcülerini destekleyeceği bilgisini edinebildik.

Google Stadia hakkında daha fazla bilgi alabilmek için kısa bir süre daha beklememiz gerekecek. Apple cephesinden ise servisin adı olan Arcade dışında bir süre daha bilgi alamayacağız gibi görünüyor.

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