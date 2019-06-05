Nokia 3.1 Plus ve Nokia 3.1 akıllı telefonlar için Şubat ve Mart ayında başlatılan dağıtımların ardından HMD Global Nokia 3 uyumlu Android Pie işletim sistemi güncellemesini yayınladı.

Nokia 3 akıllı telefon 2017 yılında Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuyla raflardaki yerini almıştı. Cihaz için daha sonraki dönemlerde Android 8.0 ve Android 8.1 güncellemeleri hazırlandı. Ürünün giriş seviyesi bir akıllı telefon olmasına rağmen şimdi de Android 9.0 güncellemesini alıyor olması gerçekten şaşırtıcı ve etkileyici.

Nokia 3 Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Nokia 3 için yayınlanan Android Pie güncellemesi ile akıllı telefona yeni sistem navigasyon özellikleri, adaptif batarya, adaptif parlaklık, Mayıs 2019 tarihli Android güvenlik yamaları kazandırılıyor. Güncelleme cihazlara OTA yoluyla, dalgalar halinde ulaştırıldığı için tüm akıllı telefon kullanıcılarına iletilmesi biraz zaman alabilir.

Nokia 3'te 5.0 inç genişlikli 720p IPS LCD ekran, 1.4 GHz dört çekirdek işlemcili MediaTek MT6737 yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 8 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2630 mAh kapasiteli pil gibi giriş seviyesi bileşenlere yer verilmekte.

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