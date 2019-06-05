Samsung'un gündemdeki uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden Galaxy A30 yeni bir yazılım güncellemesi alıyor. Cihazı A305FDDU2ASE5 yazılım versiyonuna taşıyan güncelleme paketi 459 MB boyutunda ve kamera tarafındaki minör iyileştirmelerin yanı sıra üçüncü parti uygulamalarla uyumluluğun artırıldığı ifade ediliyor. Güncelleme paketi Haziran ayı Android güvenlik yamalarını da barındırıyor.

Samsung Galaxy A30'a Ağır Çekim Video Kaydı Özelliği Geldi

Galaxy A30 akıllı telefon kullanıcıları güncellemeyi yükledikten sonra ağır çekim / slow – motion video kaydı yapma imkanına kavuşuyor. Bu özellik önceki yazılım versiyonunda bulunmuyordu.

Diğer taraftan akıllı telefonda üçüncü parti uygulamalarla uyumluluğun artırıldığının altı çiziliyor. Özellikle popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın artık daha iyi çalıştığı söyleniyor.

Galaxy A30 için hazırlanan bu güncelleme paketi ilk olarak Hindistan, Tayland ve Malezya'da yaşayan kullanıcıların cihazlarına ulaştırılıyor. Önümüzdeki haftalarda diğer ülke ve bölgelerde de dağıtıma girmesi bekleniyor.

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