2018 yılından önce kullanıma sunulan ve Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefon çözümlerinden biri olan Galaxy J7 Pro Android Pie işletim sistemi güncellemesini alıyor. Samsung, merakla beklenen Android Pie güncellemesini Rusya'da Galaxy J7 Pro kullanıcıları için yayınladı.

Galaxy J7 Pro esasında Galaxy J7 (2017) modelinin Samsung Pay destekleyen ve LCD ekran içeren varyantı olduğu için Galaxy J7 (2017) akıllı telefonun da yakın zamanda Pie güncellemesini alacağı beklentisi oluştu.

Samsung Galaxy J7 Pro Android Pie Güncellemesini Alıyor

Rusya'da yayınlanan Galaxy J7 Pro Android 9.0 Pie güncellemesi cihazı J730FMXXU5CSEE yazılım versiyonuna taşıyor. Güncelleme paketi Mayıs 2019 tarihli Android güvenlik yamalarını da barındırıyor. Elbette akıllı telefon Samsung'un yeni One UI arayüzünü kazanıyor. Gece teması cihazı akşam saatlerinde uzun süreler boyunca kullananların gözlerini rahatlatabilir.

Galaxy J7 Pro sahipleri akıllı telefonlarındaki Settings – Software update – Download and install menüsünü ziyaret ederek güncellemeyi akıllı telefonlarına yükleyebilir. OTA güncellemeleri cihazlara dalgalar halinde sunulduğu için kullanıcıların bir süre sabretmeleri gerekecek.

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