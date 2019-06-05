Son zamanlarda Galaxy Note 10 hakkındaki tüm sızıntılardan sonr, fiyatlandırma ile ilgili bir raporun ortaya çıkması bekleniyordu. Bu nihayet geldi. Samsung içinden bir kaynak telefonun fiyatının 1.100 – 1.200 dolar civarında olacağını iddia ediyor. Bu aslında şaşırtıcı değil.

Samsung Galaxy Note 10 Fiyatı Belli Oldu

Ancak rapor bu yüksek fiyat etiketinin en üst seviye Samsung Galaxy Note 10 5G modeli için mi yoksa standart Note 10 mi olduğunu belirtmeyi seçmemiş. En iyi tahmininiz standart model olduğu yönünde. Bu nedenle daha iyi segmentasyon için üst seviye Note 10 Plus veya Note 10 5G gibi cihazlar için yer açabilir. Arada Note 10e iddiaları olduğunu da söyleyelim. Bu en ucuz model olacak ve muhtemelen kamera tarafında bazı özelliklerden yoksun olacak. Ancak S10 Plus'dan daha iyi mi yoksa daha mı kötü olacağını şu an tahmin etmek mümkün değil.

İlginç bir şekilde aynı Samsung kaynağı delikli kamera hakkında da konuşmuş. Bildiğiniz gibi Samsung'un yeni Note 10 serisinde farklı bir ekran tasarımını benimsemesi beklenmiyor. Daha doğrusu punch hole denilen delikli ekranlar görmeyi bekliyoruz.

Görünüşe bakılırsa Samsung nihayet ekrandaki ön kameraları ufaltmanın bir yolunu bulmuş görünüyor. Bildiğiniz gibi Samsung'un yeni ince çerçeve fikri güzel olsa da ön kameralar ekranın çok ortasında ve büyük yapıdalar. Dolayısıyla kullanıcıları pek sevindirdiği söylenemez. Yeni Note 10'da Galaxy S10 serisinden daha küçük ekran delikleri bekleyebilirsiniz. Tüm bunlar şimdilik iddialardan, genellikle doğru çıkan, ibaret. Ancak her şeyin netleşmesi için Ağustos ayındaki çıkış tarihini beklememiz gerekecek. Cihazın duyurusu bu ay yapılabilir.

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