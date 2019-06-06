İlk olarak iPhone 6s ve 6s Plus ile tanıtılan 3D Touch, Apple'ın ekranlarına basmaya duyarlı yeni bir işlevsellik getirmişti. O zamandan beri her bir iPhone (iPhone XR ve iPhone SE hariç) bu ekran işlevselliğine sahipti. Ancak iOS 13 ile Apple'ın 3D Touch'ı artık tarihe karışıyor. Özellik bu işletim sisteminde olmayacak.

iOS 13 ile 3D Touch Gidiyor Uzun Dokunma Kalıyor

Bu kayıpla beraber görünüşe bakılırsa Apple'ın başka planları da var. Şirket 3D Touch'ı iptal ediyor olabilir ancak onun yerine iPhone XR akıllı telefonu ile tanıtılan Haptic Touch hareketlerine geçeceğe benziyor. Haptic Touch özelliğinde basınca duyarlı bir ekrana gerek duyulmadan özdeş işlevsellik elde edilebiliyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde değişen bir şey olmayacak.

Apple’ın iOS 13 özelliklerine göz atıldığında Sistem Deneyimi isimli yeni bölümün altında 3D Touch'ın artık yerini Peek ve gibi Quick Actions gibi yeni seçeneklere bıraktığını görüyoruz. Peek özelliği uzun basıldığında ekstra içerikleri görüntülemeye ve Quick Actions özelliği ise uygulama butonuna basılı tutulduğunda 3D Touch'taki ek menü seçeneklerini getirmeye yarıyor.

3D Touch ile karşılaştırıldığında yeni yaklaşımın bir dezavantajı da bulunmakta. Bu işlevde parmağınızı ekrandan kaldırmadan bağlamsal menüleri seçemiyorsunuz. Dolayısıyla aynı işlevselliği sunduğunu söylemek mümkün değil. Ancak hem üretim maliyetini azaltma hem de bu eksikliğin güncelleme ile getirebilme şansı açısından hala iyi.

Hareket Apple açısından da mantıklı görünüyor. Zira yeni cihazlarla birlikte şirket karmaşık ekran yapılarını kullanmaya başladı. iPhone X ile ekran alttan bükülerek daha ince çerçeveler elde edildi ancak bunlar montaj işlemini de zorlaştırdı. Ekranı basınca duyarlı yapmak cihazın kalınlığını artırıyor. Dolayısıyla Android gibi daha pratik bir çözümle gitmek mantıklı olacaktı.

Ancak şunu da unutmamak gerek, 3D Touch Apple'ın çok şey vaat ettiği bir özellikti. Akıllı telefon kullanım alışkanlıklarımızı tamamen değiştirebilecek yüksek potansiyele sahip özel bir fonksiyondu. Teknoloji ilerledikçe, Apple uygulunabilirliğini tekrar gözden geçirecektir.

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