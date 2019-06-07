Tüm zamanların en performanslı ve en iyi oyun telefonu olan Asus ROG Phone güncelleniyor. Asus inanılmaz derecede uygun fiyatlı yeni amiral gemisi telefonu ZenFone 6'yı tanıttıktan sadece birkaç hafta sonra şimdi nihayet ikinci nesil oyun telefonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Asus ROG Phone 2 bazı önemli özelliklerle geliyor. Bunların başında özel oyun optimizasyonu ve de SD845'in yerini alan SD855 var.

Asus ROG Phone 2 Çıkış Tarihi ve Yüksek Oyun Optimizasyonu

Tam olarak söylendiğine göre Asus ROG Phone 2, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, Haziran 2018’de çıkış yapacak. Böylece ilk kez çıkış yapan yapan orijinal modelin izinden gidecek.

Daha spesifik olarak Asus ROG Phone 2'nin Temmuz ayında, en azından Çin'de gün ışığını görmesini bekliyoruz. Bunun ana nedeni ilginizi çekebilir. Tayvan merkezli PC ve telefon üreticisi olan Asus, Çinli Tencent Games ile yakından çalıştı ve bir sonraki oyun telefonunun şirketin bazı oyunları için en iyi durumda olacağından emin oldu.

Bunların başında ise elbette PUBG Mobile geliyor. Bu iddia sızıntı, Çinli sosyal medya sitesi ve çoğu Çinli sızıntının kaynağı Weibo'dan geliyor. Weibo son zamanlarda PUBG ve Fortnite gibi küresel hitlerin başarısına katkıda bulundu.

Bu durum Tencent'i Asus için son derece değerli bir ortak haline getiriyor. Ancak aynı şirketin mart ayında Razer ile benzer bir işbirliği anlaşması imzaladığını da hatırlatmaya değer. Asus ROG Phone 2'nin "yüksek oyun optimizasyonu" ne kadar özel olursa olsun muhtemelen Razer Phone 3'e de geldiğini göreceğiz.

Maalesef Asus ROG Phone 2 veya Razer Phone 3'ün donanım özellikleri hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Yine de tahmin etmek çok zor olmamalı. Snapdragon 855 işlemci kullanacağına şüphe yok. SD845'e göre yüzde 15 ila 25 arasında oyun performansı artışı sunuyor. Bellek tarafında ise doymak bilmeyen Android için en az 6 ya da 8 GB uygun görülecektir. En önemli değişiklik ekran kalitesinde olabilir.

ROG Phone 2'nin daha yüksek tazeleme hızı sunan bir ekran kullandığını görebiliriz. Bununla birlikte ekran – gövde oranı değişmeyecektir. Zira Asus'un oyuncu ekipmanlarının cihazla çalışması için kenarlarda bir miktar ek alana ihtiyaç var. Tabii Asus yaratıcı bir çözümle gelirse durum değişebilir.

Birinci nesil ROG Phone Türkiye'ye gelmemişti. Umarız ikinci nesil için aynısı olmaz.

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