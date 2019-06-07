





Muhtemelen halihazırda bildiğiniz gibi, Huawei gelecekteki telefonları için Android işletim sistemini kendi işletim sistemi ile değiştirmek zorunda kalacak. Şirketin ABD Ticaret Bakanlığı ile anlaşamamış olması bunun sözde nedenleri arasında. Şirketin devlet lisansı olmadan ABD parçalarını, bileşenlerini ve yazılımlarını tedarik etmesini önlenmek isteniyor. Google, Huawei ile ilişkilerini kestiğini duyurmuştu ancak şu anki telefonlar 19 Ağustos'a kadar Android güncellemeleri almaya devam edecek. Bu anlamda Ark OS işletim sisteminden ilk ekran görüntüleri paylaşıldı.

Huawei'in Android Alternatifi Ark'tan Ekran Görüntüleri

Huawei, Avrupa'da halihazırda Ark OS, Huawei Ark Os, Ark ve Huawei Ark adı için patent başvurusunda bulunmuştu. Bu noktada Trump'ın Huawei'in talep ettiği patentleri almasını engelleyebileceğini düşünmüyoruz(!) Huawei Mart ayında yeni bir akıllı telefon arayüzü için Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi (DPMA) üzerinden patent aldı.

Patent başvurusu gösteriyor ki artık Huawei telefonlar tarafından kullanılan yeni bir işletim sistemi var. Ekran görüntüleri Ark'ın menü tasarımlarını ortaya koyuyor. Bize hayli Android'i andırdığını söyleyebiliriz. Hatta dar zaman aralığı düşünüldüğünde, Ark'ın en hızlı şekilde piyasaya sunulması gerektiğinden şirket stok Android arayüzünü korumayı seçmiş olabilir. İlerleyen güncellemelerle Ark'ı daha özel hale getirecektir.





Ark OS çalıştıran telefonlar bazı Android uygulamalarını destekleyecek ancak Huawei'in artık Google Play hizmet lisansı olmadığından Play Store'daki tüm uygulamaları Ark'ta görmeyi beklemek mümkün olmayacak. En azından kısa süre içerisinde.

Ekran görüntülerinden birinde "Android Green Alliance" başlığının yer aldığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu, Huawei, Tencent ve Alibaba gibi diğer Çinli şirketlerden oluşan bir grup ve Android için oluşturulan uygulamaların kalitesi ve tasarımı için standartlar geliştirmek üzere kuruldu.

Huawei yasağın geleceğini biliyordu. Bu nedenle patent başvurusunun yeni hazırlandığını düşünmek yanlış olacaktır. Huawei sırf bu nedenle kendisine yıllarca yetecek kadar çip parçaları ve bileşenleri depoladı. Şirketin CEO'su geçen Mart ayında şirketin kendi işletim sisteminin hazır olduğunu dahi söylemişti. Bunun ilk raporları 2012'de çıkmıştı.

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