Oyun bu kez Snap Games'e özel olacak

Snapchat mobil oyunları Snap'in henüz birkaç hafta önce tanıtdığı yeni bir şeydi. Eğer yeni özelliği duymadıysanız işte size hızlı bir özet. Geçen aydan itibaren Snapchat kullanıcıları arkadaşlarıyla birlikte, hiçbir şey yüklemeden doğrudan uygulama içinden üç farklı mobil oyun oynamaya başladılar. Şimdi bu oyunlara bir yenisi ekleniyor.

Snapchat Yeni Battle Royale Oyununu Çıkardı

Bu üç Snapchat oyunu Snake Squad, Zombie Rescue Squad ve Bitmoji Party olarak sıralanıyordu. Aynı oyunlar hem Android hem de iOS platformlarında ayrı olarak mevcut. Ancak bugün geçtiğimiz saatlerde Snap Games özelliği için dördüncü bir oyun daha yayımlandı – Tiny Royale. Oyun bu kez bir farklılıkla geliyor.

Zynga tarafından geliştirilen Tiny Royale, Snap'in oyun platformuna özel olarak sunulan bir gerçek zamanlı çok oyunculu battle royale oyunudur. Evet, ilginç şekilde oyun sadece Snap Games üzerinden oynanabilir olacak. Zynga en popüler mobil oyun geliştiricilerinden biri olarak biliniyor.

Battle royale oyunu oyunculara özel karakterler seçmelerine ve iki dakikalık maçlarda kısa sürede arkadaşlarıyla eğlenmelerine izin veriyor. Oyun hem tek hem de çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Zynga aynı anda 30'a kadar oyuncunun aynı anda maçta olabileceğini doğruladı. Bu maçlar dört arkadaşa kadar gruplarla oynanabilecek.

Oyuncular yeni, farklı karakterlerin kilidini açabilecek. Tipik şekilde harita maç boyunca belirli aralıklarla küçülmeye devam edecek ve sadece bir oyuncu veya takım kalana kadar farklı noktalara silah ve sağlık paketleri inecek. Maçlar sırasında oyuncular hem metin hem de ses tabanlı sohbet özellikleri aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişim kurabilecek.

Ayrıca Zynga heyecan verici bir duyuru daha yaparak, hardcore Tiny Royale oyuncularına bu yaz lansmanı yapılacak Tiny Royale Ligleri puan tablosu sözünü de verdi. Bu tablo sayesinde oyuncular en iyi olmak için yarışabilecek ve daha rekabetçi maçlara dahil olabilecek.

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