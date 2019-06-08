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Tehlike siz misin? Kapıları çalan kişi misiniz? Öyleyse iOS ve Android için artık mevcut olan Breaking Bad: Criminal Elements mobil oyununu eğlenceli bulabilirsiniz. Bu oyundan size ilk olarak ocak ayındaki bir haberimizde bahsetmiştik ve Criminal Elements'te Walter White, Jesse Pinkman, Gus Fring, Saul Goodman ve Mike Ehrmantraut gibi dizi karakterlerinin olduğunu söylemiştik.

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Breaking Bad: Criminal Elements Mobil Oyunu Telefonlarda

Breaking Bad: Criminal Elements'i ilgi çekici kılan şey dizinin yapımcıları ile işbirliği içinde geliştirilmiş olması. Bu nedenle Breaking Bad evrenine mümkün olduğu kadar yakın olmasını bekleyebilirsiniz. Oyun tıpkı dizide olduğu gibi sıradan okul öğretmeni Walter White ile açılış yapıyor ve oyuncular etik ikilemlerle yüzleşen White'ı kontrol ederek onun kendi imparatorluğunu kurmasına yardımcı oluyor.

Walter White ve ortağı Jesse Pinkman ile çalışmaya başlayacak ve işlerini yapmalarına yardım edeceksiniz. Yol boyunca dizinin ayrılmaz karakterlerinden bazılarıyla tanışacaksınız ve onlar sizin "Heisenberg" lakabını almanıza yardımcı olacaklar.

Dizinin konusu ve yapısı gereği oyunun bazı noktalarda haklı olarak çekingen kaldığını belirtelim. Met ve uyuşturucu kelimeleri kullanılmıyor ve ürününüzü mükemmelleştirmek için çalışıyorsunuz. Ancak oyunda pişirmekten bahsedildiğinde elbette yemek pişirmekten söz edilmiyor.

Eğer dizinin hayranıysanız (kim değil) ve bu tür oyunları seviyorsanız oynamak isteyeceğiniz bir yapım olabilir. Uygulamayı yüklemek ücretsizdir ancak başlangıç ​​paketi 1,49 ABD dolarına satılıyor. Ayrıca özel bir teklif için 159,99 ABD doları fiyat biçilmiş. Daha pek çok uygulama içi satın alım mevcut.

Bir mobil oyunda uygulama içi satın alım işlemine 159,99 ABD doları harcıyorsanız belki de kapıyı çalan kişi sizsiniz.

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