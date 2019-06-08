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Huawei P30 Pro ülkemizde satışı yapılan premium Android telefonlar arasında yer alıyor. Tüm üst sınıf cihazlarda son zamanlarda yaşanan fiyat artışları Huawei ve Samsung gibi markalara da yansımaya başladı. P30 Pro bu anlamda en pahalı telefonlar arasında. Ancak oldukça üst sınıf bir kamera sistemine sahip. Şirket yeni bir güncellemeyle P30 Pro'nun kamera çekimlerini baştan aşağı değiştirdi.

Huawei P30 Pro'nun Kamerası Baştan Aşağı Güncellendi

Akıllı telefonlarda kamera çözünürlüklü ve kamera açıklığı gibi faktörlerde bir görüntünün nasıl kaydedileceğini belirlemede önemlidir. Ancak final görüntünün ekranınızda ya da başka herhangi bir ortamda nasıl görüneceğini belirleyen asıl faktör filtreler, dijital efektler ve yapay zekadır. Bu nedenle her ikisi de aynı çözünürlükte olan iki telefon kamerası tamamen farklı güzellikte görüntüler kaydedebiliyor.

Huawei P30 Pro ile yaşanan şey de tam olarak buydu. Cihaz en iyi telefon kameralarıyla geliyor ve bunlar birkaç yıldır olduğu gibi Leica markalar. Leica dünyanın ilk fotoğrafçılık şirketlerinden biri ve Huawei'in cihazlarındaki kameraların iyileştirilmesine yardımcı oluyor. P30 Pro'nun görüntü kalitesi bir takım eleştiriler almaktaydı. Şirket yayımladığı bir firmware güncellemesi ile bunu baştan aşağı değiştirdi.

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P30 Pro Kamera Güncellemesi

Güncelleme öncesi

316 MB boyuta sahip firmware güncellemesinin fotoğraf kalitesini iyileştirdiği ve renklerin daha doğal ve orijinal görünmesini sağladığı söylenmiş. Yeni firmware güncellemesi ile bazı çekimler yapan kullanıcılar bunları öncesi ve sonrası ile karşılaştırdıklarında Huawei P30 Pro'nun renk sıcaklığının ve HDR algoritmasının değiştirildiğini açıkça fark ettiler. Daha gerçekçi bir görünüm için kontrast da azaltılmış görünüyor.

Güncelleme sonrası

Güncelleme (9.1.0.161) ayrıca dinamik duvar kağıdı kullanırken selfie videoları ve kilit ekranı bildirimleriyle ilgili bir sorunu da gideriyor.

Güncellemelerin çoğunda olduğu gibi firmware yavaş yavaş yayılıyor ve Türkiye'ye ulaşması biraz zaman alabilir. Ancak en azından, Huawei'in bu dar zamanda mevcut cihazlara yazılım güncellemeleri sağlama konusundaki odağını görüyoruz. Üreticinin mücadelesi takdir edilmeye değer.

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