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Apple nihayet yıllarca bir çok Android cihazında bir şekilde mevcut olan özel kamera modunu iOS 13 ve iPadOS'e getirdi. Bir süredir Mac’lerde de desteklenen bir özellikti. Peki konferansta detaylıca yer verilen çoklu kamera desteği nedir ve neden bu kadar önemlidir?

iOS 13 ile Gelen Çoklu Kamera Modu Nedir?

Çoklu kamera desteği ya da orijinal adıyla "Multi-Camera Capture" yalnızca iPhone XS, XS Max, XR ve en son iPad Pro (iPadOS işletim sistemi yüklendiğinde) gibi daha yeni cihazlarda kullanılabilir olacak.

Bu fonksiyonu kullanarak Apple cihazlarda gerçekleştirebileceğiniz belirli kombinasyonlar da var. iPhone'un arkasındaki normal ve telefoto kamerayı veya normal arka kamera ile selfie kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. TrueDepth selfie kamerasını kullanmanıza izin verecek kombinasyonlar bile mevcut.

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Apple bu yıl üçlü kameralı iPhone'larını tanıttığı zamanlar cihazlar kutudan ultra geniş açılı kameralar ile gelecek ve böylece çoklu kamera kombinasyonları da destekleyecekler.0

Çoklu kamera aynı anda birden fazla kameradan fotoğraf, video ve ses çekimi yapmanızı sağlar. Bu özellik açıkken hangi video çözünürlüklerinin geçerli olacağı, ne tür yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebileceği, saniyede kaç FPS'in destekleneceği konferansta detaylıca paylaşıldı.

Kaydedilen görüntülerde üst üste bindirme işlevinin olup olmayacağı da "Binned" başlığı altında sunumlarda görülüyor.

Apple, geliştiricilerin uygulamalarına bu çoklu kamera özelliğini eklemesini sağlamak için çoklu kamera API'ını iOS 13'ün bir parçası olarak piyasaya sürecek. Bununla ilgileniyorsanız Apple'ın web sitesini takipte kalın.

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