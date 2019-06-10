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Apple’ın yeni iPhone'larda özel Lightning konektörü yerine USB Type-C standardına geçeceğine dair uzun süredir devam eden bir söylenti vardı. Önce iPad'ler ile Apple USB-C şarj yuvasına geçerek Lightning'i sonsuza kadar bırakmış oldu. Görünüşe bakılırsa 2019 bu söylentilerin gerçeğe dönüştüğü yıl olacak. 2019 iPhone XI'lar artık Android telefonlar gibi USB-C ile gelecek.

2019 iPhone XI Lightning Yerine USB-C Şarj Yuvası ile Geliyor

Yeni bir iOS 13 Beta sürümü kullanıma sunuldu ve dikkatli kullanıcıların paylaşımlarına bakılırsa Apple bu sürüm ile birlikte USB-C arayüzünü devreye sokmuş oluyor. Cihazlarını bilgisayar da dizüstü sistemlere bağlayan iOS 13 beta sahipleri ekranlarında bir Lightning yuvasından çok USB-C'ye benzeyen bir çizim ile karşılaşıyorlar. Bu da Apple'ın artık büyük geçişi başlattığı anlamına geliyor. Bundan böyle 2019 iPhone XI'dan itibaren tüm yeni iPhone'lar Type-C şarj kabloları ile dolum yapacak.

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#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O — Raphaël Mouton (@Raf___m) June 7, 2019

Peki USB-C'nin Lightning'e kıyasla avantajı ne olacak? Öncelikle bunun birçok farklı nedeni olabilir. Birinci sebep tasarım sınırlamaları gibi görünüyor. USB-C yükselen ekran – gövde oranlarına daha iyi uyum sağlıyor olabilir. USB-C aynı zamanda hızlı şarj anlamında da Lightning'in çok daha ötesinde. Apple, iPhone'larda hızlı şarj sunma da pek başarılı olamadı. Şirket bu hamleyle Android amiral gemilerine yetişmiş olacak.

Kullanıcılar açısından bir diğer avantaj ise pahalı Lightning şarj cihazlarından ve kablolarından kurtulmak olacak. Apple, "premium" algısı altında kullanıcılardan aşırı yüksek ücretler talep ediyordu. USB-C ile seçenekler artacak ve ucuzlayacak. Yeni iPhone XI veya potansiyel olarak iPhone 11 ve 11 Max USB-C ile gelerek kullanıcıları sevindirecek.

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