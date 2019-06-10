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Huawei bir yandan ABD Ticaret Bakanlığı ile çekişmesini sürdürürken diğer taraftan iddialı telefonlarını pazara yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Samsung'un katlanabilir telefon girişimi başarısız oldu ve Huawe şimdi bu fırsatı kazanca çevirebilir. Katlanabilir Huawei Mate X Android yerine şirketin Ark işletim sistemi ile gelebilir. Şirketin CEO'su cihazın 5G performansını sergiledi.

Huawei Mate X Videosu Cihazın 5G Yeteneklerini Gösteriyor

Dışa doğru katlanan Huawei Mate X, kapatıldığında, 1148 x 2480 piksel çözünürlük sunan 6.6 inçlik bir ön ekrana sahip oluyor; Aynı zamanda, arka ekran da aynı çözünürlükte 6.4 inç boyutunda oluyor. Cihaz açıldığında iki ekran 2200 x 2480 çözünürlüğe sahip neredeyse 8 inçlik bir tablet haline geliyor. Telefon için önerilen fiyatlandırma, Şubat ayında açıklandığı üzere 2600 dolar civarındaydı.

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Mate X sadece Huawei'in ilk katlanabilir telefonu değil, aynı zamanda şirketin ilk 5G modeli. Yeni nesil kablosuz bağlantı özelliği, 4G LTE'den on kat daha hızlı veri hızı sunuyor. Bu da teoride 1Gbps hız anlamına geliyor. Mate X'in bu ölçütlere ulaşan bir videosu Huawei üst düzey yöneticisi He Gang tarafından yayımlandı. Cihazın China Unicom'un 5G şebekesinde çalıştığı anlaşılıyor.

5G önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale geldiğinde, daha hızlı kablosuz hızlardan yararlanan yeni işletmeler ve hizmetler ortaya çıkacak. Örnek olarak, 4G LTE ilk kez çıktığında yepyeni bir endüstri doğdu: Lyft ve Uber.

Huawei Mate X Özellikleri

Huawei Mate X, şirketin HiSilicon Kirin 980 SoC tarafından desteklenmektedir. Bu Mate 20 Pro, P30 ve P30 Pro'da bulunan aynı çiptir. Tüm Kirin yongalarında olduğu gibi, Huawei'in ARM A serisi Cortex CPU çekirdeğini kullanıyor.

Mate X'te ayrıca 512 GB depolama ile birlikte 8 GB bellek de bulunacak. Ek depolama alanı isteyenler için 256 GB kapasiteli bir microSD yuvası var. 40 MP birincil kamera, 3x optik zoom'lu 8 MP telefoto kamera, 16 MP Ultra geniş kamera ve Time of Flight (ToF) derinlik sensörünü içeren dört kameralı bir kurulumdan söz ediyoruz. Tüm ışıkları açık tutmak için 4500 mAh batarya görevde olacak.

Mate X'den kısa bir süre önce tanıtılan Samsung Galaxy Fold'un 26 Nisan'da piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak bazı basit görünen hatalar nedeniyle ürünün piyasaya sürülmesi belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.

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