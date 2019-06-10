Microsoft xCloud ile Samsung Galaxy S10'da Halo Oynayın

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Google, geçtiğimiz hafta oyunların geleceğine dair vizyonunu açıkladı ve yeni oyun akış servisi Stadia'nın Kasım ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bir Founder's Edition paketi, 3 aylık bir abonelik ve özel bir denetleyici olmak üzere (Buddy Pass de dahil) hemen 130 dolar karşılığında ön sipariş vermeye başlayabiliyorsunuz. Servis bir kez yayınlandıktan sonra fiyat 60fps'de 4K çözünürlükte oyunlar oynamak için ayda 10 dolar olacak.

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Microsoft xCloud ile Galaxy S10'da Halo Oynayın

Her yerde bulunan konsollara kıyasla Stadia hizmetinin katma değeri, Pixel 3'ünüzden yüksek tanımlı TV'nize kadar her yerde oynayabileceğiniz AAA oyunlar olmaktadır. Google, bu tür birçok girişimin karşılaştığı gecikme sorununu çözdüğünü iddia ediyor. Bununla birlikte Google Stadia yerine geleneksel bir konsol satın almanın hala avantajları bulunuyor. Birincisi binlerce oyun kütüphanesine ve o konsola özel oyunlara erişmek oluyor. Stadia şimdilik 30 oyun sunuyor.

Oyun bulut akış servisleri tarafında rekabet artıyor. Microsoft, dün Xbox etkinliği sırasında Stadia rakibi xCloud oyun akış hizmetini ayrıntılı olarak açıkladı. Hatta bir xCloud demosu hazırladı ve katılımcılar Xbox One denetleyicisine sahip Samsung Galaxy S10+'da Halo, Hellblade ve diğer temel oyunları oynatabildiler.

Wi-fi frekansını bozan bazı cihazlar yüzünden aksaklıklar yaşanırken Microsoft, bağlantıyı yeniden yönlendirmek zorunda kaldı. Oyunlar görünüşte düzgün bir şekilde oynandı ve ciddi bir gecikme olduğu gözlemlenmedi.

xCloud ekim ayında iOS telefonlara gelecek. Ancak Xbox ve PlayStation gibi hizmetler de buluş akışına dahil olacak Stadia'nın işi her zamankinden daha zor olacak demektir.

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