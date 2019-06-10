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Samsung, geçen yıl 9 Ağustos'ta Galaxy Note9'u piyasaya sürdüğü için, şirketin bu yılın aynı ayında Galaxy Note 10'u da piyasaya sürmesi bekleniyor ve eğer Güney Kore'den gelen bilgilere inanılacaksa, Samsung'un 10 Ağustos'ta Note 10'u resmileştirdiğini göreceğiz.

Samsung Galaxy Note 10 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Ancak, bu yıl, Samsung Galaxy Note serisinin altında iki telefon daha olacak – bunları vanilya Note 10 ve Note 10 Pro olarak düşünebiliriz.

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Kısa süre önce, Pro modelin biraz daha büyük bir ekrana sahip olacağı ve arkada ekstra bir kamerayla geleceği dışında, her iki akıllı telefonun da benzer tasarımlara sahip olacağını doğrulayan Note 10 ve Note 10 Pro'ların işlenmiş görünütlerini görmüştük. Görüntüde Galaxy Note10 Pro solda ve Galaxy Note10 sağda yera alıyor.

Render, Samsung'un 3,5 mm kulaklık jakını Galaxy Note serisinden çıkardığını söyleyen söylentileri de doğruladı ve geçmişte çok fazla beğeni almayan özel Bixby düğmesinin de artık kenara atıldığını göstermiş oldu.

Geçen yıl 9 Ağustos'ta piyasaya sürülen Galaxy Note 9, 24 Ağustos'tan itibaren satışa sunulmuştu. Bu nedenle Samsung, 10 Ağustos'ta cihazı tanıtırsa 25 Ağustos'tan itibaren Note 10 telefonlarının raflarda yerini aldığını görebiliriz.

Elbette tüm bunlar tahminlerden ibaret ancak çoğu zaman doğru çıkan güçlü sızıntılardan bahsediyoruz. Samsung Galaxy Note serisi Note 10 ile bu kez çok ses getireceğe benziyor. Gelişmeler için takipte kalmanız yeterli olacak.

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