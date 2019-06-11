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Android'deki sonsuz reklam, bonus video ve uygulama içi satın alma ögeleri içeren oyunlardan sıkıldınız mı? PC oyunlarını Android cihazda oynamak mı istiyorsunuz? Parsec yazılımı ile bu isteğiniz mümkün hale geliyor. PC'nizdeki oyunları Android işletim sistemli akıllı telefon ya da tabletinize stream edebiliyorsunuz.

PC Oyunlarını Android Cihazda Oynamak

Öncelikle Parsec web sitesine gidin ve PC sunucu uygulamasını indirin. Bu aracın Windows, Linux ve macOS uyumlu versiyonları var.

Parsec'i Android işletim sistemli akıllı telefon ve Windows PC'nize yükleyin. Kurulum süreci standart yazılım / uygulama yükleme işlemleriyle aynı şekilde işliyor.

Android Uyumlu Kontrolcü Edinin

Android cihazda en iyi oyun deneyimi için Android uyumlu bir oyun kontrolcüsü edinmenizde fayda var. OTG kablosuyla Android cihazınıza bağlayabileceğiniz bir kontrolcü ya da Bluetooth üzerinden cihaza bağlanabilen bir kontrolcü işinizi görecektir.

Ağ Bağlantısı İçin Püf Noktaları

Android telefon ve PC'nin aynı ağa bağlı olması gerektiğini düşünürsek en ideal senaryo akıllı telefon ağa WiFi ile bağlıyken PC'nin router'a Gigabit Ethernet portu üzerinden bağlanması olacaktır. Kablolu bağlantı size pratik gelmeyebilir ama daha güvenilir olduğunu unutmamak lazım.

Router ve akıllı telefon ile PC'niz destekliyorsa bağlantıyı 5 GHz bandından kurun. Bu arada Parsec farklı ağlara bağlı olan cihazlar arasında da kullanılabiliyor ancak bu durumda internet bağlantısının performansı önem kazanıyor. Elbette 4G / LTE bağlantısı için kota da önemli bir sınırlayıcı.

Ayarları Yapılandırma

Parsec'i PC'nize yükleyin ve bir hesap oluşturun. Android'li cihazınıza Google Play mağazasından Parsec uygulamasını yükleyin. Akıllı telefon ve PC'yi aynı ağa dahil edin.

Android uygulamasında hamburger menü butonuna ve açılan menüden Settings'e dokunun. Client bölümünden Overlay'i On yapın. Network sekmesinden Client Start Port'u Parsec'in otomatik seçmesi için boş bırakın. Router trafiğinin Parsec'e konfigürasyonu için UPnP'i kullanın.

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PC'de Parsec sunucu yazılımını çalıştırın ve Settings > Hosting yolunu izleyin. Bandwidth ve Resolution seçenekleri akış kalitesini tayin etmede önemli.

Client Settings'ten VSync, Renderer ve Decoder Mode seçeneklerini de kontrol edin. En iyi sonucu elde etmek için VSync'i açın. Renderer'ı Windows'ta DirectX olarak belirleyin. Decoder'ı da Accelerated yapın. Eski PC'ler bu seçeneği desteklemeyebilir.

PC oyununu Android telefon ya da tablette oynamak için oyunu PC'de çalıştırın. Parsec uygulamasını Android cihazda açın ve Play'e dokunun. Android cihazınıza bağlayacağınız oyun kontrolcüsü ile PC oyununu Android cihazdan oynayabileceksiniz.

Özetlemek gerekirse yapmanız gerekenler şu şekilde:

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Ağınızı konfigüre edin.

PC ve Android cihaza Parsec uygulamasını yükleyin.

Bir Parsec hesabı oluşturun.

Parsec ayarlarını aktardığımız şekilde yapılandırın.

Oyunu Windows / Linux / macOS işletim sistemli bilgisayarda çalıştırın ve Android'de oynayın.

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