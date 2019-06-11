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Bu yılki E3 2019 oyun etkinliği ziyaretçilere kapılarını henüz yeni açtı ancak hemen hemen her büyük yayıncı ve geliştirici yılın geri kalanında ve 2020'nin başlarında ne planladıklarını açıkladılar. Tom Clancy's Elite Squad şirketin E3 2019'da yaptığı en büyük duyurulardan biri oldu.

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Ubisoft Tom Clancy's Elite Squad Mobil Oyununu Duyurdu

Ubisoft, Watch Dogs serisini yeni bir yapımla genişletmenin yanı sıra Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six ve The Division gibi en ikonik franchise'larını bir araya getiren yepyeni bir mobil oyunu ortaya çıkardı.

Yeni oyuna Elite Squad deniyor ve Ubisoft'a göre kullanıcıların birden fazla Tom Clancy's franchise'ından karakterle bir takım oluşturmasına ve gerçek zamanlı taktiklerle diğer takımlara karşı savaşmalarına izin veren bir askeri RPG.

Hikaye odaklı oyunda beş oyunculu takımlar kullanılabiliyor ancak oyun aynı zamanda oyuncuların birbirlerine karşı mücadele verebildikleri bir PvP Arena moduna da sahip. Oyunda yer alan bir başka modda Guild Wars modu ve bu da en az PvP Arena kadar ilginç. Tom Clancy's Elite Squad oyuncuların klan savaşları yapmasına izin verecek.

Henüz piyasaya çıkış tarihi bilinmiyor ancak Tom Clancy evreninin hayranları Elite Squad'ın resmi web sitesi üzerinden oyuna ön kayıt yaptırabilir ve özel bir oyun içi karakter olan Ghost Recon Breakpoint Cole D. Walker'ın kilidini açabilirler. Elite Squad dünya çapında iOS ve Android cihazlar için piyasaya sürülecek ve ücretsiz oynanacak.

Yapımın ücretsiz olması ve de insanların birbirleriyle kapışmasına izin vermesi kazanmak için öde gibi rahatsız edici ögelerin olup olmayacağını düşündürüyor. Ancak neyse ki Ubisoft konu "pay-to-win" sistemler olduğunda en çok endişe uyandıran firmalardan değil.

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