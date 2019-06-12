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Facebook'un en yeni uygulaması telefonunuzu nasıl kullandığınızı izlemek ve karşılığında size ödeme yapmak istiyor. Study yüklü uygulamalarınız, kullanım süreleriniz, konumunuz, cihazınız ve ağınız dahil, geniş kullanım davranışlarınızı kaydedecek yeni bir pazar araştırması için kullanacak.

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Facebook Sizi İzleyecek ve Karşılığında Ödeme Yapacak

Facebook bu verilerle kendi ürün setini geliştirmek amacıyla kullanıcılar tarafından hangi uygulamaların tercih edildiğini öğrenmek istiyor. Verileriniz Facebook için meta veri görevi görüyor. Gizlilik açısından Facebook, kullanıcı içeriğini, şifreleri veya mesajları toplamayacağını ve verilerin üçüncü taraflara satılmayacağını söylüyor.

Facebook kullanıcıları kendine çekmek için hedefe yönelik reklamlar yayınlayacak ve bu da kişiden yaşını ve diğer kişisel bilgilerini doğrulamasını isteyecek. Facebook söylenen bilgileri doğruladıktan sonra Study uygulamasını indirmenize ve detaylarınızla giriş yapmanıza izin verecek.

Kurulum sürecinde uygulama size topladığı tüm verileri ve bunların nasıl kullanılacağını tekrar gösterecek. Katılımcıların ayrıca ödemeler için kullanılacak PayPal hesaplarını girmelerini gerekecek. Kesin miktarlar hala resmi olarak bilinmiyor.

Uygulamayı başlattıktan ve çalıştırdıktan sonra, katılımcılara Study programının bir parçası oldukları düzenli aralıklarla hatırlatılacak. Kullanıcılar, uygulamayı kaldırmayı ve Facebook'a katılımlarını iptal etme özgürlüğüne sahipler. Yani istediklerine programı terk edebiliyorlar.

Study başlangıçta ABD ve Hindistan'daki Android kullanıcılarına özel kalacak. Facebook daha sonra zaman içinde daha fazla ülkeye erişimi artıracağını iddia ediyor. Türkiye bunlar arasında olacak mı göreceğiz.

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