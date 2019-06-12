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iOS için sunulan iMovie, 4K görüntüleri akıcı şekilde düzenleyebildiği için mobil cihazlarda en gelişmiş video editörlerinden biri olarak kabul edilir ve şaşırtıcı olan Apple'ın uygulamayı ücretsiz sunmasıdır. Şimdi, en son güncelleme ile, iMovie geleneksel olarak yalnızca pahalı video editörlerinin sahip olduğu bir özellik ile donatıldı: Yeşil ekran desteği.

iMovie ile iOS'te Yeşil Ekran Modunda Video Düzenleme

Yeni özellik, yeşil bir ekrana kaydedilmiş görüntüleri (mavi ekran da işe yarar) çekmenizi ve konuyu korurken arka planı kolayca değiştirmenizi sağlar. Efektin gücünü ayarlayabilir ve tam olarak 4 noktalı maske ile değiştirebilirsiniz.

Buna ek olarak, artık projenizde saydam bir arka plana sahip görüntüleri de içe aktarabilir ve ayrıca video projelerinizde resim içinde resim efekti veya bölünmüş ekran efekti oluşturmak için fotoğrafları kullanabilirsiniz.

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Video projenizin uzunluğuna uyacak şekilde otomatik olarak ayarlanan, ClassKit için gelen destek ile öğrencilerin öğretmenlerine kolayca ödev verebilmeleri ve hatta hata düzeltmeler sunabilmeleri mümkün oluyor. Bunun için 80 yeni film müziği var.

Bu, mevcut en iyi video düzenleme uygulamalarından birine yapılan oldukça büyük bir güncelleme ve iOS 13'ün video döndürme gibi pratik özellikler ekleyeceğini göz önünde bulundurarak, konu mobil cihazlarda video düzenlemeye geldiğinde Apple'ın lider konumunu sağlamlaştıracaktır.

Ve işte bu güncellemeyle gelen yeni özelliklerin tam listesi:

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Videonuzu, yeşil veya mavi bir ekranın önünde çekilen kliplerin arka planını anında kaldırmanızı sağlayan yeni yeşil ekran efekti ile dönüştürün

Yeşil ekran efektini 4 noktalı bir maske ve kaydırıcıyla ayarlayın

Filminizin uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlanan pop, chill ve duygusal gibi türlerde 80 yeni film müziği arasından seçim yapın

Videonuzun üzerinde logo veya özel grafik olarak kullanmak için şeffaf arka plana sahip hareketsiz görüntüler oluşturun

Resim içinde resim ve ekran ayırma efektleri oluşturmak için fotoğrafları kaplama olarak ekleyin

Resim içinde resim ve ekran perdesi efektlerini çevreleyen kenarlığı gizlemeyi seçin

Diğer uygulamalardan iMovie'ye geri döndüğünüzde, anında projenizin düzenleme ekranına dönün

ClassKit desteği, öğrencilerin Schoolwork uygulamasını kullanarak öğretmenlere video atamaları yapmalarını sağlar

iMovie Theatre'da videoları bulunan kullanıcılar için, Theatre penceresine artık Projeler ekranının altındaki ••• menüsünden erişilebilirler

iMovie Theatre ile paylaşım artık desteklenmiyor; filmlerinizi ve fragmanlarınızı Apple TV dahil diğer cihazlarda izlemek için iCloud Photos'a yükleyin

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