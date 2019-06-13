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Google Play uygulama mağazasında hatırlatıcı işleve sahip çok sayıda uygulama mevcut. Biz bu yazıda ön plana çıkan, Android uyumlu en iyi hatırlatma uygulamaları çözümlerine kısaca değinmek istedik. Gün içerisinde işiniz gereği ya da kişisel hayatınızda sürekli bir şeylerin hatırlatılması ihtiyacı duyuyorsanız bu uygulamalardan birisi işinizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

Android: En İyi Hatırlatma Uygulamaları (2019)

BZ Reminder Google Play uygulama mağazasından en çok indirilen uygulamalardan birisi konumunda. Uygulamaya görev olarak eklediğiniz notlar bildirimle hatırlatılıyor. Android Wear desteği ve alarm özelliği var. Araç Android'li akıllı telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi hatırlatıcı uygulamalar arasında.

Google Play mağazası Calendar Notify'ı Google Calendar benzeri takvim uygulamalarının alternatifi olarak listeliyor. Uygulama yaklaşmakta olan ve zamanladığınız etkinlikler için bildirimde bulunuyor. Bünyesinde özelleştirilebilir çok sayıda widget yer aldığı unutulmamalı.

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Android'de kolayca kullanılabilen bir yapılacaklar listesi oluşturma ve hatırlatma uygulaması arayışındaysanız Google Keep'i tercih edebilirsiniz. Google Keep ile kişisel notlarınızı, fikirlerinizi, görevlerinizi kayıt altına alabilirsiniz. Not oluşturabilir, görev ekleyebilir, hatırlatmalar yazabilirsiniz.

Any.do uygulaması Android'de kullanabileceğiniz önde gelen liste, takvim, planlayıcı ve yapılacaklar listesi oluşturma uygulamalarından birisi. Hayatınızı daha organize şekilde yaşamanıza katkıda bulunabiliyor. Görevler oluşturabiliyor ve proje paylaşımını yönetebiliyorsunuz. Yapılacaklar listesinde öncelik seviyeleri var. Elbette tek defalık ve tekrarlayan etkinlikler için hatırlatma oluşturabiliyorsunuz.

Memorigi Google Play uygulama mağazasındaki görece yeni yapılacaklar listesi oluşturma ve hatırlatma uygulamalarından birisi. Hayatınızda olup bitenleri kolayca takip etmenizi sağlıyor. Yapılacaklar listesi oluşturma, görevler ekleme, hatırlatmalar kaydetme gibi işlemleri gerçekleştirebilen kullanımı kolay bir üretkenlik uygulaması olarak ön plana çıkıyor.

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