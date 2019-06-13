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Android'li akıllı telefonunuza kulaklığınızı taktığınızda yüksek ihtimalle kullandığınız müzik uygulamasını hemen açıyorsunuzdur. Peki bu işlemin kendiliğinden gerçekleşmesi sizi memnun etmez miydi? Android'li akıllı telefonlarda kulaklık bağlayınca müzik uygulamasının otomatik açılmasını sağlamak mümkün ama üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek.

Android: Kulaklık Bağlayınca Müzik Uygulamasının Otomatik Açılmasını Sağlamak

Ücretsiz olan AutoPlay uygulaması ile akıllı telefonunuza kulaklık taktığınızda herhangi bir işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Kablolu kulaklıklardan Bluetooth kulaklıklara uzanan çeşitli cihazlarla uyumlu çalışabiliyor.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Üst kısımdaki Selected App'e dokunun ve kulaklık bağlayınca açılmasını istediğiniz uygulamayı karşınıza gelen listeden seçin. Listede tüm uygulamalar olmayabilir, açılmasını istediğiniz uygulamayı göremiyorsanız All Apps seçeneğine dokunun ve tüm uygulamaların yer aldığı listeye erişin.

Dilerseniz AutoPlay'in uygulamanın açılmasıyla birlikte müzik oynatımını da otomatik başlatmasını sağlayabilirsiniz. Araç ilgili müzik uygulamasında son olarak oynatılan albüm / yürütme listesi / parçayı yürütmeye başlatacaktır.

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Üst kısımdan kablolu ve kablosuz cihazlar için ayrı sekmelerin olduğunu göreceksiniz. Farklı cihazlar için farklı ses seviyeleri ayarlayabilirsiniz. AutoPlay bu ayarları hatırlayacak ve akıllı telefonunuz ilgili cihazla bağlantı kurduğunda hemen devreye girecektir.

Uygulama Bluetooth cihazla bağlantı kesildiğinde Bluetooth'u otomatik olarak devre dışı bırakabiliyor. Belirli bir Bluetooth cihaza hızlı şekilde bağlanmayı sağlayacak widget ekleyebiliyorsunuz.

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