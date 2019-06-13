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Dijital dünyada selfie ve emoji yoğun kullanılan terimler halini aldı, özellikle de mobil cihazlar alanında. Böyle konulara ilginiz yoksa bu tür terimleri birbirine karıştırmanız dahi mümkün. Esasında Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz bir uygulama ile fotoğrafları emoji'ye dönüştürebilirsiniz.

Kendinizin ya da arkadaşlarınızın fotoğraflarından emoji'ler oluşturarak eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Bunları anlık mesajlaşma uygulamalarında arkadaşlarınızla paylaşarak eğlenceye arkadaşlarınızı dahil etmeniz de imkan dahilinde.

Android ve iOS: Fotoğrafları Emoji'ye Dönüştürmek

Ele alacağımız uygulamanın adı Mirror. Google Play ve App Store uygulama mağazalarından ücretsiz yüklenebiliyor. Biz aşamaları Android işletim sistemli akıllı telefon üzerinden aktardık fakat aynı işlemleri iOS versiyonunda da gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama özel emoji'ler oluşturma işlevine ek olarak galeriden seçeceğiniz bir fotoğraftan da emoji oluşturabiliyor.

Öncelikle üstteki bağlantılara dokunarak ya da Google Play – App Store uygulama mağazasında arama yaparak Mirror'ı akıllı telefonunuza indirin.

Kurulumun ardından uygulamayı açın, kullanıcı sözleşmesini onaylayın ve Next'e dokunun.

Akıllı telefonunuzun kamerası açılacaktır. Dilerseniz bir selfie çekebilir ya da sol alt kısımdaki galeri butonuna dokunarak galeriden bir fotoğraf seçebilirsiniz.

Kullanmak istediğiniz fotoğrafı galeriden bu şekilde ekleyebilirsiniz.

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Fotoğrafı seçtiğinizde uygulama görselin dijital avatar'ını oluşturacaktır. Saç, gözlük, şapka, sakal gibi detayları düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra Next ile devam edin.

Uygulama arkadaşlarınızı Mirror'ı kullanmaya davet edip etmek istemediğinizi soracaktır. Sağ üstteki Skip'e dokunarak bu aşamayı atlayabilirsiniz.

Emoji'nizi WhatsApp, Facebook, e-posta ya da farklı platformlarda aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Save seçeneği ile emoji'yi akıllı telefonunuzun depolama birimine kaydedebilirsiniz.

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