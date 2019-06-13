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Galaxy J7 Pro modelinin ardından Samsung Galaxy J7 (2017) Android Pie işletim sistemi güncellemesi de dağıtımda. Zaten Galaxy j7 Pro modeli Galaxy J7 (2017)'nin özellikleri biraz daha iyileştirilmiş varyantı olduğu için Android Pie güncellemesinin çok kısa bir ara ile yayınlanması şaşırtıcı olmadı.

Galaxy J7 (2017) için yayınlanan Pie güncellemesini ilk etapta İspanya'da yaşayan akıllı telefon kullanıcıları indirebiliyor, güncelleme cihazı J730FXXU4CSF1 yazılım versiyonuna taşıyor.

Samsung Galaxy J7 (2017) Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

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Güncelleme paketi akıllı telefona One UI 1.1 arayüzünü ve Mayıs 2019 Android güvenlik yamalarını kazandırıyor. Gece modu, tek elle kullanımı kolaylaştıran kullanıcı arayüzü optimizasyonları, navigasyon jestleri, Digital Wellbeing gibi detaylar One UI 1.1 ile kullanılabilir hale geliyor. Bilindiği gibi Digital Wellbeing kullanıcılara cihazlarını kullanım süresini azaltmada yardımcı oluyor ve kullanım istatistiklerini sunuyor.

Güncellemeyi elle denetlemek isteyen Galaxy J7 (2017) sahipleri cihazlarında Settings – Software update – Download updates manually yolunu izleyebilir. Güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı anda ulaşmayacağı için kullanıcıların biraz sabırlı olmaları gerekecek.

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