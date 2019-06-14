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Huawei ve Samsung gibi firmalar hemen hemen her bölümde oyunlarını geliştiriyor ve değiştiriyor. Ancak Apple'ın yeni nesil iPhone'lar için sadece bir avuç yükseltme planladığı bildirildi. Bu nedenle bazı analistler yeni nesil iPhone'ların oldukça "sıkıcı" olacağına inanıyor.

2019 iPhone 11'ler Görünürde Bir Yenilikle Gelmeyecek

Son zamanlarda paylaşılan bir yatırımcı notunda Mizuho'daki analistler, 2019 iPhone'ların planlanan minimum güncellemeler nedeniyle "yenilikten yoksun" kalacağını belirtti. Bunun doğrudan bir sonucu olarak, analistler Apple'ın akıllı telefon işinin daha zora girmesini bekliyor.

Daha önceki raporları destekleyen Mizuho, ​​bu yıl iki OLED iPhone ve bir LCD iPhone olacağını belirtti. Paneller, 2018 ekranlarında görülen aynı özelliklere sahip olacak ancak Apple'ın bu kez Force Touch sistemini tamamen kestiği söyleniyor. Tedarikçiler söz konusu olduğunda yatırımcı notunda, iPhone 11R'nin LCD panelinin Japan Display tarafından üretileceği belirtiliyor. Bunu LG Display ve muhtemelen Sharp izliyor. Samsung'un standart iPhone 11 için OLED ekran üretmesi ve daha büyük iPhone 11 Max içinse LG'nin kolları sıvaması bekleniyor.

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2019 modelleri önden neredeyse aynı görünecek

İlk söylentilere rağmen, akıllı telefonların önden görünüşü ve çentiğin genel boyutunun aynı kalması bekleniyor. Ancak, değişiklik neredeyse fark edilemeyecek olsa da "potansiyel olarak biraz daha dar çerçeveler" olasılığı hala mevcut. Amiral gemisi cihazların Apple'ın yeni nesil A13 yongasını taşıması bekleniyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde 5G desteği beklenmiyor.

Analistler yeni kameralar konusunda hala heyecanlı

Tek büyük değişiklik üç lensli gelişmiş arka kamera olacak. Yeni bir süper geniş açılı mercek bulunacak. Elbette bunlar pazar için o kadar da "yeni" görülmeyecek. Raporlarda iPhone 11 ve iPhone 11 Max'teki ana ve telefoto kameraların 12 megapiksel çözünürlükte olacağı söylenmiş. Ayrıca Apple'ın yükseltilmiş donanım sayesinde iPhone'un Portre Modu'nda bir takım iyileştirmeler hazırladığı söyleniyor.

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