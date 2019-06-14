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Huawei ilginç bir hamleye girişti. Şirket, telefonlarının kilit ekranında reklamlar göstermeye başladı. Huawei sahiplerinden gelen bazı tweetler "rastgele arka planlar" seçeneğini kullananların, kilit ekranlarında farklı şirketlerin reklamlarını görmeye başladıklarını söylediler. Etkilenen modeller arasında Huawei P30 Pro, P20 Pro, P20, P20 Lite ve Honor 10 yer alıyor. Bu modellere sahip Huawei müşterileri şimdilik bundan memnun değil.

Huawei Kilit Ekranı Reklamları Göstermeye Başladı

Görünüşe göre Huawei bu kilit ekranı reklamlarını birden fazla bölgede gösteriyor. Şimdiye kadar İngiltere, İrlanda, Hollanda, Norveç, Almanya ve Güney Afrika'da görüldü. Bunun Google ile yaşanan sürtüşmelerle bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. Huawei bir ya da iki ay içerisinde Android işletim sistemini bırakmış ve Android'ten %60 daha hızlı olduğu söylenen HongMeng / Ark'a geçmiş olacak. Ancak söz konusu eski cihazlar Android çalıştırmayı sürdürecek. Bu reklamlar gösterilmeye devam ederse kullanıcılar daha da rahatsız olabilir.

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Android'in Google Play hizmetleri sürümü olmadan, Huawei Android güncellemelerine, çekirdek Google uygulamalarına ve Google Play Store'a erişimini kaybediyor. Ancak şirketin kendi işletim sistemi yolda ve Ekim ayında çıkmış olacak. Bu işletim sisteminde App Gallery uygulama mağazası olacak. Bazı iddialar markanın 900.000 uygulama ile gelen alternatif bir mağazayı kullanabileceğini söyledi. Uygulama tarafında büyük sorunlar olmamalı.

Bugün erken saatlerde, Huawei'in Jolla'nın Selfish OS'inden türetilen bir Rus işletim sistemi olan Aurora'yı test ettiği paylaşıldı. Aurora, Nokia N9'da kullanılan jest tabanlı kullanılan MeeGo'nun daha gelişmiş bir sürümü. Huawei, Hongmeng işletim sistemi ile bir milyon cihaz kargoladı. Aurora OS'li cihazlar gönderdiği de iddialar arasında.

Huawei, dünyadaki en büyük ağ ekipmanı tedarikçisi olmaya devam ederken, akıllı telefon işinda büyük bir darbe alacağı görülüyor. Elbette bunların hepsi planlı. Trump yönetimindeki ABD, Huawei gibi Çinli bir şirketin Apple ile rekabet etmesinden hoşlanmayacaktır. Huawei'in ABD'de satılmasına izin verilseydi bugün büyük ihtimalle Samsung'dan da büyük bir marka olacaktı. Şirket geçtiğimiz yıl 206 milyon telefon sattı. Şirketin birinci çeyrekte sattığı telefonlar %50 artmıştı. Satışların şimdi 2020'de 126 milyona ineceği öngörülüyor.

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