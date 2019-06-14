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Huawei, yeni alternatif işletim sistemi için çok çalışıyor ve Ekim ayında HongMeng işletim sistemine sahip ilk cihazları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Markanın test amaçlı olarak 1 milyon cihaz gönderdiği ve ayrıca dünya genelinde artan sayıda ülkede HongMeng adını markalaştırmak için patentler aldığı bildirildi.

Huawei'in HongMeng Çözümü 900 Bin Uygulama ile Geliyor

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Global Marka Veritabanı'ndaki en son patent, HongMeng isimli bir markaya işaret ediyor. Bu Huawei'in Android alternatifi işletim sistemi ve Avustralya, Kanada, Kamboçya, Avrupa Birliği, Endonezya, Hindistan, Meksika gibi birçok ülkede kullanıma hazırlanıyor. İçlerinde İspanya, İsviçre ve Tayland da var ve Türkiye muhakkak eklenecektir.

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Geçen ay söz konusu "HongMeng" ticari markası Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından onaylandı. Ticari marka açıklamalarında, HongMeng'in akıllı telefonlardan tabletlere ve PC'lere kadar bir dizi cihazda kullanılacağı gösterilmekte.

Sıfırdan yeni bir mobil işletim sistemi geliştirmek kesinlikle kolay değil ve Android ve iOS gibi yerleşik oyuncularla rekabet etmek hiç şüphesiz zorlu bir girişim olacak. Buradaki en büyük faktör uygulama desteği ve Huawei'in şimdi Google Play'in yerine geçecek 900.000 uygulama portföyüne sahip Aptiode'la ortak olabileceği raporlarını görüyoruz.

Huawei'in kendi App Gallery mağazası da var, ancak rekabetçi olmak istiyorsa en iyi uygulamaların çoğunu oraya getirmesi gerekecek. Zira daha fazla rekabet daha iyi telefonlar demek. Bu nedenle Huawei'in HongMeng işletim sistemiyle hangi uygulamaları sunacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

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