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Google'ın Pixel 4 telefonunun tasarımı kısa süre önce ortaya çıktı ve hemen herkesi şaşırttığı söylenebilir. Yapılan sızıntılardan bir diğeri de 2019 iPhone 11'in çıkış tarihine işaret ediyor. Verizon'un pazarlama takvim planı olduğu söylenen bir görüntüde Yeni 2019 iPhone'ların eylül ayının son günlerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Takvimde iPhone'lar için "1. Seviye" cihaz olarak not düşülmüş. Samsung Galaxy Note 10 çıkış tarihi içinse ağustos denilmiş.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy iPhone 11 Çıkış Tarihi Netleşti

Belirtilen tarihler bu zamana kadar iddia edilenlerle benzer. iPhone'lar her zaman eylül ayında çıkar ancak bazen eylülün başında bazense ortasında olabilir. Son birkaç iPhone'da seçilen haftaların belirgin oranda değiştiği görüldü.

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Diğer taraftan Samsung Galaxy Note 10'un ağustos ayında geleceği bir süredir iddia ediliyordu. Görünüşe bakılırsa bu neredeyse kesinleşmiş durumda. Şirket yeni iPhone'un tanıtımından olabildiğince uzak bir tarihi seçecektir.

Note 10 tarafında şaşırtıcı bir şey yok ancak Apple yine üç iPhone tanıtacak. Bu iPhone'larda köklü değişiklikler bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Cihazlar 2017'de çıkış yapan iPhone X ile aynı tasarımı kullanacaklar. Android telefonların ne kadar dramatik şekilde değiştiği düşünülürse Apple yine şansını zorlamış olacak.

Apple son iPhone'larda tasarım değişikliği yapmadığında satışları ciddi oranda düşmüştü. Ancak artan fiyatlar kâr kaybını biraz olsun dengelemişti. Yeni cihazlar için de aynısının olmaması için hiçbir neden yok. iOS hız ve optimizasyon tarafında Android'ten kat ve kat iyi olsa da kimse ekranın bir kısmının dev siyah plastikle kaplı olduğu bir cihaza binlerce lira vermek istemiyor.

Değişen görüntü oranları da çentikli cihazları olumsuz etkiliyor. iPhone X serisi daha yüksek ekran gövde oranlarına sahip olsa da YouTube videoları ya da Netflix film ve dizilerinde bu cihazların sunduğu görüntü alanı bir iPhone 8 ya da 8 Plus'tan pek farklı değil.

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