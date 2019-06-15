REKLAMLAR



Telegram dünyanın en popüler on mesajlaşma uygulamalarından biri ve tüm iOS ile Android cihazlarda kullanılabiliyor. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan uygulama 200.000 kişiye kadar uçtan uca şifreleme ve grup sohbetleri özellikleri sunuyor. Bu uygulama aynı zamanda büyük boyutlu dosyalara sahip videoları ve her türde belgeyi paylaşmanıza izin veriyor. Telegram CEO'su Pavel Durov'un paylaştığı bir tweet'te Telegram'ın bu hafta maruz kaldığı siber saldırı ile ilgili olarak Çin suçlanıyor. Durov bunu Hong Kong'da devam eden protestolara bağlıyor.

REKLAMLAR



Çin Hong Kong Protestoları İçin Telegram'a Saldırdı

Durov bu geniş çaplı Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırısının Çin'deki internet adreslerinden geldiğini söyledi. Bu DDoS saldırılarının yaptığı şey ise tek bir seferde Telegram'a büyük miktarda istek göndererek servisi boğmak, kullanılamaz yapmak. Sonuç olarak hamle işe yaradı ve uygulama uzun bir süre tıkandı. Birçok kullanıcı için tamamen kullanılamaz hale geldi.

Telegram yöneticisi bu saldırı ile ilgili olarak Hong Kong'taki protestolara işaret etti. Bilindiği üzere WhatsApp ve Telegram gibi ücretsiz mesajlaşma uygulamaları bu tarz örgütlenmelerde büyük bir role ve öneme sahip. Protestoların merkezinde ise şehirdeki çok sayıda insanın Çin'e iadesinin yapılmasına izin veren yeni bir kanun var. Durov bundan önceki benzer büyük DDoS saldırılarının da Hong Kong olayları ile çakıştığını söyledi.

Telegram mesajların içeriğini gizlemeye yarayan bir şifreleme tekniğini kullanıyor. Uygulama bu nedenle her ülkedeki protesto olaylarında popüler olarak kullanılıyor. Kullanıcıların kimlikleri yetkililerden tamamen gizlendiği için tek seferde 200.000'e kadar insanın bir araya toplanması ve planlaması yapılabiliyor.

Çin hükümetinin Telegram'a yaptığı DDoS saldırısının amacı ise Hong Kong'daki protestocuların belli bir yerde ve zamanda toplanmasını engellemek. Çin hükümeti saldırıdan sorumlu olduğunu reddetti. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Geng Shuang dünkü brifingde olaydan haberi olmadığını söyledi.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum