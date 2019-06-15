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Huawei, Google ve OnePlus gibi şirketler Android Q Beta sürümünü çalıştıran cihazlara sahip olsalar da, Xiaomi şu anda hangi telefonların bir sonraki Google işletim sistemini alacağını henüz yeni açıklıyor. Bugün şirket beta programda yer alacak 11 akıllı telefonun bir listesini yayınladı – bunlardan dokuzunun Android Q'yu 2019 4. çeyrekte alması planlanırken, diğer ikisi için Ocak ve Mart 2020 tarihlerine işaret edilmiş.

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Hangi Xiaomi Telefonlar Ne Zaman Android Q Alıyor?

Telefon Android Q çıkış tarihi Xiaomi Mi 9 2019 4. çeyrek Xiaomi Mi 9 SE 2019 4. çeyrek Xiaomi Redmi K20 Pro 2019 4. çeyrek Xiaomi Redmi K20 2019 4. çeyrek Xiaomi Mi 8 2019 4. çeyrek Xiaomi Mi 8 Pro 2019 4. çeyrek Xiaomi Mi 8 Explorer 2019 4. çeyrek Xiaomi Mi Mix 2S 2019 4. çeyrek Xiaomi Mi Mix 3 2019 4. çeyrek Xiaomi Redmi Note 7 Pro 2020 1. çeyrek Xiaomi Redmi Note 7 2020 1. çeyrek

İlginçtir ki, Redmi Not 7 ve Redmi Not 7 Pro listelenen amiral gemilerinin çoğundan daha erken çıkış yaptılar ancak Android Q'ya geçişi ertelenen sadece bu iki cihaz var. Görünüşe göre cihazın ne zaman çıkış yaptığının yeni Android güncellemesini alma tarihiyle ilgisi yok. Xiaomi yeni Android işletim sisteminin önce Mi ve Mi Mix amiral gemisi kullanıcıları tarafından test edilmesini planlanıyor.

Mayıs ayının sonunda, Android Q Beta programında görünen ilk cihaz Redmi K20 Pro olmuştu. İşletim sisteminin nasıl kurulacağı ve hangi hataların beklenebileceği ile ilgili bir rehber yazısına rastlamıştık. Ancak şimdi Çin'den gelen duyuruda özellikle MIUI'ın Android işletim sistemi ile olan entegrasyonundan bahsediliyor. Yani Android Q resmi olarak Xiaomi cihazlar için hazır olsa da ekip kendi Mi arayüzünü hazırlamadan güncellemeyi sunamıyor. Bu da Xiaomi telefon sahibi olmanın bir dezavantajı olsa da gerek.

Xiaomi telefon pazarı sessizce büyüyor

Birçokları fark etmeyecektir ancak Samsung, Huawei ve Apple gibi devlerin arasında Xiaomi sessizce hakim olduğu telefon pazarını büyütüyor. Marka Hindistan ve Rusya dev marketlerde birinci sırada ve Çin'de çok iyi performans gösteriyor. Markanın en önemli özelliği şüphesiz fiyat – performans tarafındaki iddiası oluyor. Türkiye gibi düşük gelirli pazarlar için de Xiaomi en sevilen seçeneklerden biri.

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