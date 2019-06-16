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MIUI Xiaomi'nin Android işletim sistemli akıllı telefonları için geliştirdiği hayli özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ve bu arayüz 2010 yılından beri güncellenmeye devam ediyor. MIUI'ın Global Beta sürümleri neredeyse tüm Xiaomi akıllı telefonlar için hazırlanıyor.

Mi Community web sitesinde Beta sürümleri için geri bildirim ve tartışma bölümünde yönetici üye Elaine2046'nın yaptığı duyuruya bakılırsa MIUI Beta versiyonları artık dağıtıma sunulmayacak. 1 Temmuz itibariyle Xiaomi akıllı telefon kullanıcıları MIUI Global Beta programına devam edemiyor.

MIUI Global Beta Programı Tüm Akıllı Telefonlar İçin Sonlanıyor

MIUI arayüzünün iki farklı versiyonu mevcut: MIUI Stable ve MIUI Beta. Stable sürümü tahmin edilebileceği gibi yazılımın final sürümü ve tüm kullanıcılara ulaştırılıyor. Beta sürümlerini ise meraklı kullanıcılar yenilikleri test etmek amacıyla cihazlarına yüklüyor ve deneyimliyor. Beta sürümleri çeşitli hata ve sorunlar içerebiliyor, fakat stabil sürümden önce yeni özellikler bizzat kullanılabiliyor.

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MIUI arayüzü hayli olgunlaştı ve Xiaomi bünyesindeki geliştiriciler Stable sürümlerini sorunsuz şekilde yayınlama konusunda ciddi bir deneyim ve pratik edindiler. Bu nedenle firma onlarca akıllı telefon için sık sık yayınlanan Beta güncellemeleri yerine kararlı sürümleri mükemmelleştirmeye daha fazla odaklanmak istiyor.

Tabii MIUI topluluğundaki birçok meraklı kullanıcıda hayal kırıklığı söz konusu. MIUI, Android geliştirme için çok iyi bir platformdu ve Beta sürümleri meraklı kullanıcılar için mühim bir uğraş alanıydı.

Blog paylaşımında MIUI'ın Çin Beta programı hakkında bir bilgi yok ama bu programın devam ettirilme olasılığı çok yüksek görünüyor. Çin Beta geri bildirimleri Global Stable sürümlerin iyileştirilmesi için yeterli olabilir.

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