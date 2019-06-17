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Bu yazımızda Android için sunulan en iyi offline müzik çalar uygulamalarından bahsedeceğiz. Bu offline müzik çalma uygulamaları Android telefonunuzda internetsiz müzik dinlemenize ve bu sayede veri planınızı korumanıza yardımcı oluyor. Ücretsiz ve ücretli seçenekler bulunmakta.

Android İçin Offline Müzik Çalar Uygulamaları

BlackPlayer

BlackPlayer, şimdiye kadar kullandığımız en iyi ücretsiz müzik çalarlardan biri. Temiz, modern, göz alıcı hoşlukta, gezinmesi kolay ve özelliklerle dolu. Bunlar arasında 5 bantlı ekolayzır, aralıksız çalma, scrobbling ve uyku zamanlayıcısı var.

Ekstra temalar, fontlar, ince ayar yapmak için daha fazla seçenek, deneyiminizi kişiselleştirmenin daha fazla yolu, görselleştirici ve fazlası. Daha iyi müzik sıralaması ve gelecekte eklenecek tüm özellikleri açmak için BlackPlayer EX adında premium bir sürüm de var. Sadece 3 dolara buna değer.

DoubleTwist

DoubleTwist bir süredir (ilk önce 2012'de çıkmıştı) modası geçmiş bir offline müzik çalar gibi hissetiriyor. Ancak hala işini çok iyi şekilde yerine getiriyor.

Bir müzik çalar olarak basit ve kolay çalışır – en azından ücretsiz sürümde bile hiç reklam yoktur – ve arayüz de oldukça hoştur. Ücretsiz bir müzik çalar arayanlar için yeteri kadar iyi.

DoubleTwist Pro, AirSync (müziğinizi Wi-Fi üzerinden PC'nize eşzamanlama), AirPlay (Apple TV veya Sonos gibi cihazlara aktarma) ve 10 bantlı bir ekolayzır suar ve 8 dolara mevcuttur.

PlayerPro

Yine, PlayerPro tüm standart premium müzik çalar özelliklerine sahiptir. Seçilmesi ise arayüzü ile ilgilidir. Material temayı benimsemeyen uygulamaların çoğu çirkin olsa da, PlayerPro'nun benzersiz tasarımı hem çekici hem de kullanımı tatmin edicidir.

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Özel kolaylıklar sunan özellikleri arasında müzik geçmişi ve masaüstü müzik çalarlardaki derecelendirmeleri görme, özel akıllı çalma listeleri, sesli müzik arama ve Google Asistan entegrasyonu ve ücretsiz tamamlayıcı eklentiler var.

Pulsar

Görece eski bir donanıma sahip eski bir cihaz kullanıyorsanız, birçok modern uygulama cihazınızı zorlayabilir. Pulsar isimli offline müzik çalma uygulamayı Android telefonunuzda, muhteşem görünüm ve hafif performans arasında mükemmel bir denge kuruyor.

Tabii bir bedeli var – büyük gelişmiş özelliklerin eksikliği – ama bu Pulsar'ın basit olduğu anlamına gelmiyor. Akıllı çalma listeleri, hızlı arama, aralıksız çalma ve oldukça iyi çalışan dahili bir etiket düzenleyici bile var. 5-bant ekolayzır, bas güçlendirici ve echo özellikleri için Pulsar Pro'ya 3 dolar ödeyebilirsiniz.

Impulse Offline Android Müzik Çalar

Impulse Music Player'ı farklı kılan nedir? Belki de jest kontrollü bir müzik çalar olacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Bu da meşgul olduğunuz herhangi bir durumda mükemmeldir – sürüş yaparken olduğu gibi!

Hareket kontrollerine ek olarak, Impulse Music Player bir dizi kullanışlı özelliği de destekler: Bas artırma ve sanallaştırıcıya sahip 5-bant ekolayzır, aralıksız çalma, crossfade, meta veri düzenleme, otomatik albüm resmi indirme ve daha fazlası.

Bu müzik çalar uygulaması hileli değildir. Göründüğü gibi çalışır, son derece işlevsel ve kesinlikle denemeye değer. Android'te en başarılı çevrimdışı müzik dinleme çözümlerinden biri.

Shuttle Player

Sezgisel ve hafif. Shuttle Player'ı diğer müzik çalarlardan ayıran şey budur. Pürüzsüz hissettirir ve eski cihazlarda iyi çalışır. Arayüzle ilgili çok ayırt edici bir şey olmasa da kullanımı yeterince kolaydır.

Ücretsiz özellikler arasında bas artırma özellikli 6 bantlı bir ekolayzır, aralıksız çalma, çeşitli tema seçenekleri, bir uyku zamanlayıcısı ve birkaç özelleştirilebilir widget var.

Shuttle+ 3 dolara mal oluyor ve birkaç ekstra özellik sunuyor: Dahili etiket editörü, klasör taraması, Chromecast desteği ve birkaç tema daha var. Android'te en iyi offline müzik dinleme çözümlerinde biri. İnternet olmadan müzik dinlemenin keyfini çıkarın.

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