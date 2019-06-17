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Google'ın endüstri lideri sanal asistanı yalnızca direksiyon başındayken değil, aynı zamanda şehirde dolaşırken geçen güzel bir günün sonunda arabanızı nereye park ettiğinizi hatırlatmak için de çok yardımcı olabilir. Öyle ki Google Asistanının park halindeki aracınızı bulmanız için yardım edebileceği çeşitli yollar vardır ancak yıllar önce eklenen bir özelliğin şimdi asistana geri geldiği tespit edildi. Asistan artık aracınızı park ettiğiniz yeri kaydediyor, hatırlıyor ve size gösteriyor.

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Google Asistan'ın Park Yeri Hatırlatma Özelliği Geri Geldi

2014'te Google Now'ın kullanıldığı günlerde bu özellik çok popülerdi. Birkaç yıl önce bazı sebeplerden ötürü kaldırıldı. Dijital asistanın arabanızı bırakıp yürümeye başladığınız yeri tahmin etmesini sağlamak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.

Konum geçmişinize bağlı olarak, Android telefonunuz nereye park etmiş olabileceğinizi biliyor. Bu otomatik özellik sizi kesinliği ile şaşırtmayacak ancak arabanızın yerini hiç çaba harcamadan görebileceksiniz. Asistan bunu size bir bildirim ile gösteriyor. Bu da yeteri kadar iyi.

Yine de AVM otoparkları gibi kusursuz hassasiyete sahip olmanız gereken durumlarda aracınızdan inmeden önce telefona "Tamam Google" demeniz yeterli. Bu durumda asistan otomobilinizin tam konumunu hafızaya alacak ve gerektiğinde size gösterecek.

Google Asistan, kullanışlı park yeri işlevselliğini geri getiriyor

Bu, özellikle hassas park yerinizin kaydını kalabalık bir alanda tutmak istemeniz durumunda faydalı olacaktır. Ancak çoğu durumda otomatik özelliğin de oldukça kullanışlı olduğunu söyleyelim. Sinemaya ya da bir toplantıya yetişmeniz gereken durumlarda asistana park yerinizi kaydetmesini söylemeyi unutabilirsiniz. Böyle durumlarda en azından fazla endişe etmeniz gerekmeyecek.

Her zaman olduğu gibi şu an herkes Google Asistan'ın park yeri özelliğine erişebilmiş değil. İşlev parça parça dağıtılacaktır. Bu olana kadar manuel park yeri hatırlatıcılarını kullanmaya devam edebilirsiniz.

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